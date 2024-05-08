Ev taşırken internet sağlayıcısı nasıl olmalı? Aynı hız bulunabilir mi?

Taşınmak için mobilya taşımaktan ve kutudan kutuyu paketlemekten/açmaktan daha fazlası var. İnternet bağlantınız da dahil olmak üzere yeni yerinizde ev hizmetleri ve yardımcı programlar kurmanız gerekecek.

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Bazı taşınma görevleri diğerlerinden daha stresli ve zor olsa da, yeni evinizde internet kurmak oldukça basit olmalıdır. Ancak bazı bölgedeler fiber altyapının olmaması insanları endişeye sevk edebilir.

İNTERNET HAYATIN VAZGEÇİLMEZİ

Günümüzde internet bir ihtiyaç haline geldi. Özellikle de işini internet üzerinden yapan kullanıcılar için taşınma esnasında gittiği evde de hızlı ve sorunsuz bir internet olmasını ister.

Çoğu internet sağlayıcısı, taşındığınızda hizmeti aktarmayı kolaylaştırır, ancak mevcut sağlayıcınız yeni adresinizi sunmuyorsa, internet sağlayıcılarını değiştirmek için birkaç ekstra adım atmanız gerekir.

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İNTERNET HİZMETİ TAŞIMA KONTROL LİSTESİ

Yeni adresinizde hangi sağlayıcıların ve planların mevcut olduğunu kontrol edin.

Yeni bir internete kaydolup kaydolmayacağınıza veya mevcut hizmetinizi (varsa) aktarıp aktarmayacağınıza karar verin.

Hizmetinizi aktarmak veya iptal etmek için mevcut sağlayıcınızla iletişime geçin.

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Yeni sağlayıcınızla hizmet ayarlayın.

Ekipmanı dikkatlice paketleyin ve hizmeti aktarıyorsanız yeni evinize götürün veya iade etmek için sağlayıcının talimatlarını izleyin.

Mevcut veya yeni ekipmanınızı yeni evinizde iyi bir yere kurun.

YENİ ADRESİMDE HANGİ İNTERNET SAĞLAYICILARI VAR?

İnternet hizmetinizi aktarmaya veya yeni bir hizmete kaydolmaya karar vermeden önce, seçeneklerinizi bilmeniz gerekir. Bunun için Türk Telekom ve Turknet gibi hizmet sağlayıcılardan destek tanıması gerekir.

Gideceğiniz lokasyonda internet sağlayıcılarının ne kadar hızlı olduğu ölçülmelidir. Günümüzde artık 100 mbps hız standart hale geldi. Bu yüzden “Konum ve Adres" ile internet verimini kontrol edin.

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