Çin - Amerika krizi devam ediyor: Asya ülkesinden yeni misilleme geldi…

Biden yönetimi'nin değiştirilmiş AI çip ihracat gerçekleştirdi. Bunun bir sonucu olarak gelen Çin, son zamanlarda ABD düzenleyicilerinin yarı iletken ihracatı yörüngesinde dönen düzenlemeleri güçlendirmesini kınadı.

Sonuç olarak çip endüstrisinde daha fazla belirsizlik ortaya çıkardığını iddia etti. Bu, Biden yönetiminin ülke çapındaki yapay zeka çip ihracatının yörüngesinde yenilenen bir döneme ima etti.

ÇİN VE AMERİKA YÖNETİMİNDE ÇİP KRİZİ

Çin, çip üretim pazarlarını engelleme çabası olarak gelen Biden yönetimi tarafından incelendi. Bu yaklaşım, ABD'deki ülke çapındaki güvenlik endişelerinden kaynaklanıyor.

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Geçen yıl Ekim ayında Çin'e AI çip ihracatına yönelik ilk yasağın ardından, ABD düzenleyicileri, Çin'in ABD'ye yönelik bir tehdit olarak ilerleyen askeri yeteneklerini güçlendirmesine dair artan endişelerin ortasında Pekin'in yapay zeka sektörünü engellemek için bir girişimde bulunmuş gibi görünüyor.

ÇİN, ABD'NİN İNCELENMİŞ DURUŞUNDAN MEMNUN DEĞİL

Yakın tarihli bir rapora göre, Çin Ticaret Bakanlığı'ndan bir sözcü,

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“ABD ulusal güvenlik kavramını genişletti, kuralları keyfi olarak revize etti ve kontrol önlemlerini sıkılaştırdı. Bu sadece daha fazla engel oluşturmakla kalmadı ve ekonomik olarak ve ticarette normal bir şekilde birlikte çalışmak isteyen Çinli ve Amerikan şirketlerine daha ağır bir uyum yükü getirdi, aynı zamanda küresel yarı iletken endüstrisi için büyük bir belirsizlik yarattı.”

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Her iki ulusa da yardımcı olan daha az incelenmiş bir yaklaşımın gerekliliğinin altını çizen sözcü,

“Çinli ve yabancı işletmeler arasındaki karşılıklı yararlı işbirliğini ciddi şekilde etkilediğini ve aynı zamanda her iki kuruluşun meşru hak ve çıkarlarına zarar veriyor. Çin buna kesinlikle karşı çıkıyor.”

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