Vatandaşın sevgilisi Bakan Yerlikaya, tasarruf için düğmeye bastı: Yaptığı alkış topluyor…

Sürekli dile getirilen ve konuşulan kamuda tasarruf tedbirleri yürürlüğe girmeye başladı. Hem Cumhurbaşkanı hem de Bakan Mehmet Şimşek, üzerinde sıklıkla durduğu konuya ilk dönüş İçişleri Bakanlığı’ndan geldi.

İçişleri Bakanı al Yerlikaya’nın talimatıyla beraber tasarruf adımları atılıyor. Tasarruf tedbirleri için atılan ilk adımlardan bazıları kamuoyu ile paylaşıldı ve vatandaş tarafından takdir topladı.

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BAKANLIKTAN AÇIKLAMA VAR

İçişleri Bakanlığı tasarruf konusunda sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Buna göre tasarruf için şu adımlar atıldı;

“Tasarruf tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'nın talimatlarıyla, Sayın Bakanımızın araçları da dahil olmak üzere Bakan Yardımcılarımızın koruma araç ve koruma polis sayıları azaltılmıştır.”

CUMHURBŞKANI İLK SİNYALİ VERMİŞTİ

Kamuda tasarruf için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yapmıştı. Tasarruf için “zorundayız” mesajını paylaşan Erdoğan şunları söylemişti;

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“Tasarruftan kamuda gereksiz harcamaların ortadan kaldırılması, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması anlaşılmalıdır. Yani bundan farklı bir şey anlaşılmamalı. Bütçelerin buna göre revize edilmesi için bizler de şu anda bir çalışma yapıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığımız tasarruf adımlarını takip edecek.

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Resmi taşıt kullanımlarından, haberleşme giderlerine, temsil, tören, ağırlama hizmetlerinden, demirbaş alımlarına kadar tüm harcamalar gözden geçirilecektir. Gerçek ihtiyaçlar tespit edilip ihtiyaç dışı harcamaların önü kesilecek.”

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