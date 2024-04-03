Tayvan'da son 25 yılın en büyük depremi yaşandı! 7.2 büyüklüğündeki deprem sonrası tusunami uyarısı geldi!

Tayvan'da meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde 7 kişi hayatını kaybetti, 711 kişi yaralandı.
Tayvan'da son 25 yılın en büyük depremi meydana geldi. 7.2 büyüklüğündeki depremde 7 kişi hayatını kaybetti, 711 kişi yaralandı. Yaşanan deprem sonrası tusunami uyarısı geldi.
7. 2'lik sarsıntı sonrasında binalarda hasar oluşturken şehirmerkezine yakın dağlarda heyelan meydana geldi. Korkutan depremde köprüler hasar gördü ulaşım durdu.
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KAYNAK: Bölge Gündem Haber