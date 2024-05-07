Çay tiryakileri bunları sakın yapmayın! Çay nasıl içilmeli, çayın sağlığa zararı ve yararları nelerdir?

Ülkemizin Karadeniz bölgesinde özellikle Rize ve Trabzon'da üretilmekte olan sofralarımızda özellikle sabah kahvaltılarımızda eksik olmayan bir içecekler biri olan çay düzgün tüketilmediği zaman sağlığımız açısından çok zararlı hale gelebilir. Peki Çayı nasıl içilmeli, çayın sağlığa zararı ve yararları nelerdir? Detaylar haberimizde

YAYINLAMA
Google News
Çay tiryakileri bunları sakın yapmayın! Çay nasıl içilmeli, çayın sağlığa zararı ve yararları nelerdir?

Dünyada ve ülkemizde en çok tercih edilen içeceklerin başında gelen çay, yanlış şekilde tüketildiğinde birçok sağlık sorununu da beraberinde getiriyor.

ÇAY TİRYAKİLERİ BUNLARI SAKIN YAPMAYIN

Çayın bilinçsiz kullanımı böbrek hastalıklarından uyku sorunlarına kadar pek çok olumsuz sonuç doğuruyor. Çayın gereğinden fazla tüketilmesi; demir eksikliği, kansızlık ve çarpıntı gibi olumsuz sonuçları ortaya çıkarır. Çay, çok içildiği takdirde sindirim sisteminde olumsuz etkiler bırakarak ishale neden olur. Sinir sistemine de zarar veren çay, kişinin agresif tavırlar sergilemesine yol açar.

MİDE KANSERİ OLANLAR ÇAYA DİKKAT

Çayın içerisinde bulunan 'tanen' isimli madde, vücuda fazla alındığında kabızlık sorununa neden olur. Tıpkı kahvede olduğu gibi çayda da kafein bulunur ve kafeinin fazla alınması halinde midede gastrit ve ülser oluşur. Mide kanserine yakalananların çay içmesi önerilmez. Kafein, yalnızca mide problemlerine yol açmaz, uykusuzluğa yani insomniaya da neden olur. Çay tüketimi, kadınlarda premenstrual sendroma yol açar. 'Premenstrual sendrom' regl öncesi gerginlik anlamına gelir.

ay2.jpg

ÇAY BÖBREKLERİN BÜYÜK DÜŞMANI

Böbreklerin de büyük düşmanı olan çay, içeriğindeki oksalat nedeniyle böbrek taşına yol açar. Çay tüketiminde yapılan en büyük hatalardan biri de çay içildiği için su tüketiminin ihmal edilmesidir. Çay tüketen kişiler, çoğu zaman su içmeye ihtiyaç duymaz, bu durum ödem ve şişkinliğe neden olur. Şeker hastalarının da aşırı çay içmesi önerilmez. Çay, çok fazla tüketildiğinde insülin direncini artırır, bu da karaciğer ve pankreasın verimli çalışmasına engel olur.

Çay tüketiminin yalnızca iç organlara zararları yoktur. Diş sağlığını da tehdit eden çay, leke oluşumuna yol açar. Bu nedenle çay içtikten sonra 1 bardak su ile ağzınızı çalkalamanız gerekir. Anne olmak isteyenlerin de çok fazla çay tüketmemesi gerekir. Hamilelik sürecinde günlük 200 mg'dan fazla kafein alınmamalıdır. Gebelikte içilen çay sayısı, günde 3 bardaktan fazla olmamalıdır.Ülkemizde özellikle kış aylarında tercih edilen ıhlamuru da doğru şekilde tüketmekte fayda var. Ihlamur, tarçın eklenmesi durumunda balgam sökücü bir etki yaratır. Ihlamura zencefil atmanız durumunda antibiyotik özelliği de artacaktır.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Histamin Nedir, Histamin alerjisi belirtileri nelerdir sağlığımıza faydası nedir, vücudumuza zararı var mıdır?
Histamin Nedir, Histamin alerjisi belirtileri nelerdir sağlığımıza faydası nedir, vücudumuza zararı var mıdır?
Ağız ve diş sağlığı için sakın bunları yapmayın! Dişlerinizi doğru fırçalamanın yöntemi ve teknikleri
Ağız ve diş sağlığı için sakın bunları yapmayın! Dişlerinizi doğru fırçalamanın yöntemi ve teknikleri
Türkiye’de bir ilk! Eskişehir'de yapay zeka ile diş muayenesine başlandı!
Türkiye’de bir ilk! Eskişehir'de yapay zeka ile diş muayenesine başlandı!
Bütün uzmanlar bunu öneriyor! Yürüyüş yapmanın faydaları
Bütün uzmanlar bunu öneriyor! Yürüyüş yapmanın faydaları
Son Haberler
8 Mayıs 2024 Çarşamba günlük Burç yorumları| Boğa, Aşk hayatınıza dikkat! Aslan, cesaretini toplamalısın
8 Mayıs 2024 Çarşamba günlük Burç yorumları| Boğa, Aşk hayatınıza dikkat! Aslan, cesaretini toplamalısın
Ev taşırken internet sağlayıcısı nasıl olmalı? Aynı hız bulunabilir mi?
Ev taşırken internet sağlayıcısı nasıl olmalı? Aynı hız bulunabilir mi?
Pişmanlık mı duydunuz özür mü dilemek istiyorsunuz? En inandırıcı ve ikna edici özür dilemenin 6 formülü
Pişmanlık mı duydunuz özür mü dilemek istiyorsunuz? En inandırıcı ve ikna edici özür dilemenin 6 formülü
Vatandaşın sevgilisi Bakan Yerlikaya, tasarruf için düğmeye bastı: Yaptığı alkış topluyor…
Vatandaşın sevgilisi Bakan Yerlikaya, tasarruf için düğmeye bastı: Yaptığı alkış topluyor…
Gözaltı morluklarına elveda deyin! Gözaltı morluklarını silgi gibi silen mucize yağ
Gözaltı morluklarına elveda deyin! Gözaltı morluklarını silgi gibi silen mucize yağ
İlaca para ödeyenler müjde! O ilaçlar için artık fark ödemeyeceksiniz
İlaca para ödeyenler müjde! O ilaçlar için artık fark ödemeyeceksiniz
Çok Okunanlar
Ev taşırken internet sağlayıcısı nasıl olmalı? Aynı hız bulunabilir mi?
Ev taşırken internet sağlayıcısı nasıl olmalı? Aynı hız bulunabilir mi?
7 Mayıs 2024 Salı günlük Burç yorumları! Bugün sizi neler bekliyor? Aslan, parasal, İkizler sağlık durumuna dikkat!
7 Mayıs 2024 Salı günlük Burç yorumları! Bugün sizi neler bekliyor? Aslan, parasal, İkizler sağlık durumuna dikkat!
Pişmanlık mı duydunuz özür mü dilemek istiyorsunuz? En inandırıcı ve ikna edici özür dilemenin 6 formülü
Pişmanlık mı duydunuz özür mü dilemek istiyorsunuz? En inandırıcı ve ikna edici özür dilemenin 6 formülü
Ağız ve diş sağlığı için sakın bunları yapmayın! Dişlerinizi doğru fırçalamanın yöntemi ve teknikleri
Ağız ve diş sağlığı için sakın bunları yapmayın! Dişlerinizi doğru fırçalamanın yöntemi ve teknikleri
Kabak çekirdeğinin faydaları doktorları bile hayrete düşürdü! Günde bir avuç kabak çekirdeğinin insan vücuduna saymakla bitmeyen faydaları
Kabak çekirdeğinin faydaları doktorları bile hayrete düşürdü! Günde bir avuç kabak çekirdeğinin insan vücuduna saymakla bitmeyen faydaları
Beldeki yağlanmaları hemen yok edin! Beldeki Yağları Yok Etmenin Kolay Yolları
Beldeki yağlanmaları hemen yok edin! Beldeki Yağları Yok Etmenin Kolay Yolları
Yorumlananlar
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu yuvadan uçuyor, gideceği yeni yeni takım belli oldu
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu yuvadan uçuyor, gideceği yeni yeni takım belli oldu