Türkiye’de kripto yasasının bu yıl çıkması bekleniyor: İşte merak edilenler…

Geçtiğimiz yıl kripto varlıklarla ilgili düzenlemenin ilk ciddi sinyali verilmişti. Aslında Türkiye, düzenleme için geçtiğimiz yıllarda da görüşmeler yapmıştı. Ancak ciddi bir şekilde ilk defa geçtiğimiz yıl görüşümeye başladı.

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Türkiye’de kripto yasasının bu yıl çıkması bekleniyor: İşte merak edilenler…

Türk yatırımcısı, 2021 yılından bu yana ciddi şekilde kripto varlıklarına ilgi görüyor. 2015 ve sonrasında ilgi olsa da asıl ilginin sıklığı 2020’den sonra gerçekleşti. Enflasyonun hızla yükselişi alternatif yatırım araçları yatırımcıların ilgisini çekti.

Hükümet ise, yatırımcıların mağdur olmaması için kripto alanında düzenleme yapılması gerektiğini düşünüyor. Yasaklamak yerine belli çerçevede düzenlemenin önemi vurgulandı.

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TÜRKİYE’DE KRİPTO DÜZENLEMESİ

Yerel kripto para danışmanı İsmail Hakki Polat'a göre, şu anda Türkiye'de kriptoyu hedef alan "çok küçük düzenlemeler" var. Ancak meclis bunları belirlemiyor.

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Türkiye'nin kripto ile ilgili iki ana düzenlemesi var: Biri 2021 yılında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından başlatıldı ve bu da kripto sahiplerinin Bitcoin gibi kripto para birimlerinde ödeme yapmasını yasaklıyor. İkinci düzenleme, Kara Para Aklamayı Önleme (AML) önlemleri ile ilgilidir.

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TÜRKİYE DÜNYANIN EN BÜYÜK DÖRDÜNCÜ PAZARI

Küresel anlamda Türkiye, kripto ticaret pazarının önemli bir kısmını oluşturuyor. Bu unvanla Türkiye, pazarda dördüncü sırada yer alıyor.

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Chainanalysis'in verilerine göre Türkiye, Rusya, Kanada, Vietnam, Tayland ve Almanya gibi ülkelerin önünde 170 milyar dolarlık tahmini işlem hacmi açısından dünya çapında dördüncü büyük kripto pazarıdır.

KRİPTO MEVZUATI NE ZAMAN?

Düzenlemeler devam etse de Türkiye’de ne zaman yürürlüğe gireceği net olarak bilinmiyor. Ancak bu yıl içinde kripto yasal düzenlemenin tamamlanması bekleniyor.

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