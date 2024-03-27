Ali Tombaş Ramazan’da kapı kapı dolaşarak seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Sultanbeyli Belediye başkan adayı gösterilmesinden sonra kolları sıvayarak sahaya inen Ali Tombaş, halkın gösterdiği teveccüh karşısında ramazan ayın da seçim çalışmalarına hız kesmeden vatandaşlar ile buluşmaya devam ediyor.

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Ali Tombaş Ramazan’da kapı kapı dolaşarak seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor

Cumhur İttifakı-AK Parti Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Ali Tombaş, seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor, kapı kapı dolaşarak vatandaşlarla bir araya geliyor. Gerçekleştirdiği ziyaretlerde vatandaşların talep ve önerilerini not olan Tombaş, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanıyor. İftarını vatandaşlarla açan Tombaş, sahur programlarında da ilçe sakinleriyle bir araya geliyor.

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"SULTANBEYLİMİZİ DAHADA İLERİYE TAŞIMAK İÇİN CANLA BAŞLA ÇALIŞIYORUZ"

Konuyla ilgili duygularını ifade eden Tombaş, “Sultanbeylimizi daha da ileriye taşımak için canla başla çalışıyoruz. İnşallah bu şehrin insanına gayretle hizmet edeceğiz. Her an sahada vatandaşlarımızla bir araya geliyor, talep ve önerilerini dinliyoruz. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda projelerimizi titizlikle oluşturduk. Sultanbeyli’mizi her alanda daha da ileri taşıyacak olan 100 vizyon projemizi ivedilikle hayata geçireceğiz” dedi.

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"HER KESİME HİTAP EDEN PROJELERİMİZ İLÇEMİZİ GÜÇLÜ YARINLARA TAŞIYACAK"

Tombaş, “Her kesime hitap eden projelerimiz ile ilçemizi güçlü yarınlara taşıyacağız. Sultanbeyli’mizin daha güzel yarınlara ulaşmasına birlikte tanıklık edeceğiz. Hemşehrilerimizin desteğiyle sevdamız Sultanbeyli’mize gönülden hizmet edeceğiz. Ramazan-ı Şerif’in huzurlu ikliminde de hemşehrilerimizle birlikte gönül gönüleyiz. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin.” İfadelerini kullandı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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