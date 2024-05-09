Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan İsrail Dışişleri Bakanı'na yalanlama! '' Kararımızın arkasındayız''

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın yalan beyanlarına yönelik açıklamada bulunarak, "İsrail ile ticaret konusunda hükümet olarak almış olduğumuz kararın arkasındayız. Bu karar geçerliliğini korumaktadır" dedi.

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan İsrail Dışişleri Bakanı'na yalanlama! '' Kararımızın arkasındayız''

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın yalan beyanlarına yönelik açıklamada bulundu. İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Türkiye'nin İsrail'e yönelik kısıtlamaların çoğunu kaldırdığını iddia etmişti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan İsrail Dışişleri Bakanı'na yalanlama! '' Kararımızın arkasındayız''

Bakan Bolat yaptığı açıklamada "İsrail Dışişleri Bakanı’nın açıklamaları kesinlikle hayal ürünü olup, gerçekle hiç bir ilgisi yoktur. İsrail ile ticaret konusunda hükümet olarak almış olduğumuz kararın arkasındayız. Bu karar geçerliliğini korumaktadır" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan İsrail Dışişleri Bakanı'na yalanlama! '' Kararımızın arkasındayız''

Bakan Bolat "İsrail’in Gazzeye yönelik saldırılarının durdurulması, kalıcı ateşkesin sağlanması ve Gazze’deki Filistinli kardeşlerimize yönelik insani yardımların kesintisiz olarak ulaştırılması konusundaki şartlarımız sağlanıncaya kadar, İsrail ile ticaretin durdurulması kararımız yürürlüktedir" açıklamasında bulundu.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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