AK Parti Kadem Ekşi ile Maltepe'yi almaya çok yakın, Maltepe'yi uçuracak dev projelerle geliyor

Cumhur İttifakı Maltepe Belediye Başkan Adayı Kadem Ekşi Maltepe'de uzun yıllardır CHP yönetimini olduğunu hatırlatarak, "Hizmetler yapılmamış, vatandaşımızın bezmiş" dedi. Ekşi ayrıca yeni dönemde çok hızlı bir şekilde kentsel dönüşümü de başlatacaklarını ifade etti.

KADEM EKŞİ'NİN MALTEPEYİ UÇURACAK DEV PROJELERİ

Cumhur İttifakı Maltepe Belediye Başkan Adayı Kadem Ekşi şunları söyledi:

Burası bizim Maltepe'nin göz bebeği. 1 milyon 250 metrekarelik bir yeşil alan. Rahmetli Kadir abi döneminde yapmıştık burayı. Ona da karşı çıkmışlardı ama şimdi herkes tabii neşeyle, coşkuyla burayı kullanıyor. Çok keyifli bir alan. Bunların sayısını arttırıyoruz Maltepe'mize. Hatta şimdi bizim yeni bir botanik park projemiz var. Hemen yukarıda. Buranın yedi katı büyüklüğünde yani 8.2 kilometrekarelik bir alan.

Bu da İstanbul'un yeni cazibe ve çekim merkezi olarak Murat Bey'le beraber iki yıl içerisinde bunu Maltepe'de yapacağız. Yeşil, çevreci, en iddialı proje. Yani çevreciliğin daniskası biziz. O şimdi üfürüyorlar ya, anlatıyorlar. İşte yapınca oluyor bunlar.. Bak şimdi buraya CHP karşı çıkmıştı. Yürüyüşler yapmışlardı. Şimdi adayları Maltepe'de yaşam var diye söylüyor. İşte bunlarla yaşam var. Yaptık biz yaptık. Yaşamı biz getirdik. Kaliteyi, mutluluğu, neşeyi buralara biz taşıdık. İnsanlar sabahları burada. Lodos esintisiyle, denizi, yeşille, yukarıda da şimdi ikinci bir koridor yapıyoruz. Çok muazzam. Karbon salınımında azaltıcı. İstanbul'un en çevreci projesi Maltepe'de konumlanıyor. Yani bir bölgenin değerini sadece bina yaparak yükseltemezsiniz. Bu tür ekolojik vadiler, sistem o bölgede toplam değer artışını hızlandırıyor.

Haberin Devamı

Nasıl ki Londra'da High Park var ve en pahalı gayrimenkuller orada ya da Manhattan'da Centrel Park var. Bizim de şimdi botanik parkımız var. 7 metrekare bizim kişi başına yeşil alanımız İstanbul'da. Bunu 13-15 metrekarelere taşıyacak. Yeni ekolojik vadiler oluşturuyoruz. Ben de gururla İstanbul'un en çevreci başkanı olarak bundan çok mutlu olduğumu Murat Bey'e de söyledi ve çok heyecanlandım. Bu proje bizim en öncelikli projelerimizden bir tanesi.

"HIZLA KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ SAĞLAMAMIZ LAZIM"

Tabii ben bir deprem mühendisiyim. İBB'de de uzun yıllar deprem ve doğal afetler komisyon başkanlığı yaptım. Onu da tüm siyasi partilerin oy birliğiyle yaptım. Neden bunu söylerim? Şunun için. Çünkü ben Maltepe'de liberal, muhafazakar, demokrat, milliyetçi herkesin belediye başkan adayıyım ve herkesten oy alacağım. Açık ara önde olduğumuz bu dönemde temel önceliklerimize odaklanacağız. Bir tanesi deprem ve kentsel dönüşümde ilçemizi de çok hızlı adımlar attık.

35 bin binamız var. Bunlardan aşağı yukarı 15 bin tanesi toptan göçmeye matuf. Yani hemen bakın şu adaların arkasından geçen bir fayımız var bizim. Yani bize uzaklığı 10 kilometre civarında. Şimdi bu fay İstanbul'umuzu ve ilçemizi direkt tehdit ediyor. Bizim gerek zemin koşullarına bağlı olarak gerek bu 15 bin binadaki risklerimiz gerçekten çok büyük. Bunların donatıları zayıf beton mukavemetleri düşük. Bunları hızla yenilememiz lazım.

Deprem güvenliği yaşam alanlarına vatandaşı taşıyacağız. Yani yılda 60 bin beş yılda 300 bin konutu Kiptaş'la yapacaktık. Özel sektörün marifetiyle de çok hızlı bir yol alacağız. Böylece biz bu problemin kökünden çözeceğiz. Yani 5 yıl içerisinde Maltepe'de hemen hemen hiçbir riskli yapıyı bırakmayacağımız bir düzenlemeyle çok hızlı gireceğiz bu şantiyeciliğe. İki şantiyeci başkan var İstanbul'da Murat Bey ve ben de şantiyeci bir mühendis olarak bu iş odaklı bu bir tercih değil. 53 bin insanı biz daha yeni yitirdik. 104 milyar dolarla ülke olarak bir finansal kaynağı kaybettik. Şimdi büyükşehir belediyesinde bu dönem başarısız oldu arkadaşlarımız. 100 bin konut vaat ettiler. Sıfır çektiler. Yani 5354 konutta kaldılar. Geçen dönemde Kadir abi döneminde de biz 100 bin konutu vatandaşa Kiptaş eliyle yapıp vermişiz. Yani iş bilenin kılıç kuşananın. Bu realite kapsamında İstanbul'daki riskli konut varlığımız 1.5 milyon ama 600 bini toptan göçmeye matuf. Çok hızlı giriyoruz bu işe.

"40 PROJE AÇIKLADILAR SADECE 2-3 TANESİNİ YAPTILAR"

Ulaşım ve raylı sistemlerde de hızlanmamız lazım. Mobilite çok düşük. İstanbul gelirin %45'ini üreten bir şehir. Ben bu şehir durmaya gelmez. Burada durduğun an bütün hizmetler geri sarar. Yani bunu ötelediğiniz an sistem çöküyor. O zaman ölü şehir oluyor. Yani biz bu konuda hiçbir taviz veremeyiz. İstanbullular ve Maltepeliler bu detaya ve gerçeğe bakacaklar. Yani bizim sorunları halı altına süpürerek geleceği inşa etme şansımız yok. Yüzleşiyoruz. Ve ona göre çok hızlı hareket edeceğiz.

Çevre problemleri, su problemleri yine stresli alanlardan bir tanesi. Bunlara İstanbul'da çözüm için Murat Bey zaten gerekli açıklamaları yaptı ama Maltepe'de biriken yerel sorunlar var. On beş yıldır burası Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminde olan şirin bir ilçemiz. Ama hiçbir sorunun çözümünü yapamadılar. Yani sadece vaat ettiler. Kırk proje açıkladılar. İşte iki üç tanesini yapabildiler. Algı, manipülasyon ve şovla dönemlerini tamamladılar. Hizmetsiz bir dönem. Kaynakların verimsiz kullanıldığı bir dönem.

"BELEDİYENİN BANKALARA 1.5 MİLYAR LİRA BORCU VAR"

Yani 4 milyar bütçemiz var bizim 1.5 milyar bankalara borç var. Bu korkunç bir rakam. İş olarak bakıyorsun bir tane kültür merkezi yapılmış. Yaşar Kemal Kültür Merkezi. 4 bin metrekare yani bin dolar deseniz maliyetine 120 milyon. Diğer kaynaklar yok ortada. Çöp olmuş. Biz hem kaynak çeşitliliği verimliliği, yeni kaynakların üretilmesi, hem Avrupa Birliği ve Dünya Bankası fonlarını da kullanarak tecrübe, kalite, güvenle, Maltepe'de yeni bir yol hikayesini yazacağız. Buna da vatandaşımız çok büyük bir teveccüh gösterdi. Kim bizim sorunlarımızı çözecek? Kim yaşam kalitemizi yükseltecek? Vatandaş buna bakıyor. Yani partiler biraz geriden geliyor. Adaylarda aradıkları bu. Ben o kapsamda Maltepe'de büyük bir değişimi yurttaşlarımızla beraber hayata geçireceğime yürekten inanıyorum. Kamuoyu araştırmaları da öyle zaten.

"ÖNDE OLDUĞUMUZU GÖRÜNCE ÇİRKİNLEŞTİLER"

Saha dalga boyu korkunç. Yaptırdığımız çalışmalarda da açık ara önde olduğumuzu biz gördük. Muhalefet de gördü ve çirkinleştiler. Yani bu sefer işte mahalle temsilcilerimize saldırılarda bile bulundular. Tabii bunlar. Yani demokrasi, insan hakları, özgürlükler diyeceksiniz Murat Bey'le bizim broşürlerimizi dağıtan arkadaşlara açık saldırılarda bulunacaksınız. Bunu yapanlar da ortaya çıktı. Belediye çalışanlarıymış. Bir tanesi tutuklandı. Dün de Cumhurbaşkanımız aradı. Kendisine geçmiş olsun dedi. Bizim mahalle temsilcimize. Yani üzücü bunlar tabii. Önemli olan demokratik bir yarış. Bu yarışın sonunda ipi göğüslemek. Biz hizmet, insan, çevre ve değer odaklı bir yerel yönetim anlayışı vaat ediyoruz. Gerçek belediyecilik mottosuyla bu dönem biz seçimlerimize hazırlandık. Derdimiz hayatı kolaylaştırmak ve yaşam kalitesini yükseltmek.

Kadem Ekşi: CHP belediyeciliği ile 15 yılı kayıp olan Maltepe'mize iki yıl içinde İstanbul'un en büyük yeşil alan projesini yapacağız

"VATANDAŞ ARTIK BEZMİŞ"

Buna da vatandaşlar çok büyük bir teveccüh gösterdiler. Gerçekten çünkü sokağa çıkıyoruz, yeşil alanları yok. Araçlar yolları işgal etmiş. Güvenli yaşam alanlarıyla ilgili çivi çakılmamış. Yani deprem bugün en büyük tehdit şehirlerimizin stresli alanlarında. Yani ulaşımda ring hatlarıyla sistem desteklenmemiş. Gençlere spor alanları, kültür merkezleri yapılmamış. Tüm bunlar vatandaşı yormuş. Bezmiş artık vatandaş. O yüzden vatandaş açık ara bu dönem hizmet odaklı bir yerel yönetim için hem İstanbul'da hem Maltepe'de değişimin işareti fişeğini atacak. Biz bunu gördük ve hakikaten korkunç çığ gibi bir destek var. Sandıkları patlatıyoruz. 31 Mart'ta tarihi bir başarıyı zaferi Maltepe'de bütün yurttaşlarımızla beraber hayat geçireceğiz. Kazanacağız. Hem İstanbul'da hem de Maltepe'de çok güzel bir ekosistem oluştu gerçekten. Bunu da hep birlikte inşa edeceğimize ben yürekten inanıyorum.

KAYNAK: HABER7