Yeşilay Pendik’ten 'Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek' Resim Sergisi…

Başkanlığını Mehmet Aydoğmuş’un yürüttüğü Türkiye Yeşilay Cemiyeti Pendik Şubesi, bağımlılığa dikkat çekmek adına 81 il genelinde dereceye giren öğrencilerin çalışmalarından oluşan “Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek” başlıklı resim bir resim sergisi açtı.

Alkolden sigaraya, kumardan telefon ve dijital oyunlara kadar çeşitli alanlardaki bağımlılığa ve bu bağımlılıkların insan vücudu ve yaşantısına verdiği zararlara dikkat çekmek için Pendik Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi’nde 2 Aralık Pazartesi günü açılışı gerçekleştirilen “Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek” adlı resim sergisi, 8 Aralığa kadar açık kalacak.

Bağımlılıklar ve zararları temalı resim yarışmasında 81 il genelinde dereceye giren öğrencilerin çalışmalarından oluşan “Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek” resim sergisinin açılışına Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürü Ertan Saygın ve şube müdürü Avni Er, Yeşilay Derneği Pendik Şube Yönetimi, muhtarlar, Pen-Bil Eğitim Kurumları Müdürü Mehmet Uzun, STK temsilcileri, Yeşilay gönüllüleri ve öğrenciler katıldı.

Pendik Yeşilay Şube Başkanı Mehmet Aydoğmuş, serginin açılışında yaptığı konuşmasında, “Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak 2011 yılından bu yana düzenli olarak 81 il genelinde resim ve görsel sanatlar üzerine yetenek yarışmaları düzenleniyor. Burada amaçlanan gençlerin bağımlılığa karşı duyarlılıklarını artırmak ve gençlerimizin Yeşilay’a katılımlarını sağlamaktır. Bu tür çalışmalarımızla her türlü bağımlılığa karşı duyarlılığı artırmaya, aynı zamanda da bağımlılıkla mücadele konusunda gençlerimizi ve halkımızı bilinçlendirmeye devam edeceğiz.” İfadelerinde bulundu.

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Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürü Ertan Saygın da, Yeşilay Cemiyeti Pendik Şubesi’ni tebrik ederek başladığı konuşmasında, daha sağlıklı bir nesil için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı ve başta şube başkanı Mehmet Aydoğmuş ve yönetimi olmak üzere, sergide emeği geçenlere teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.

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