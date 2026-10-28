Kızılay Pendik’ten Meme Kanserine Karşı Anlamlı Farkındalık Etkinliği

Türk Kızılay Pendik Şube Başkanlığı Kadın Kolları, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında erken teşhisin önemine dikkat çekmek ve kanserle mücadele eden kadınlara destek olmak amacıyla bağış kahvaltısı düzenledi.

Türk Kızılay Pendik Şube Başkanlığı Kadın Kolları tarafından gerçekleştirilen organizasyonda, meme kanserine yönelik toplumsal bilincin artırılması ve erken teşhisin hayat kurtarıcı rolünün vurgulanması hedeflendi. Programda ayrıca Kızılay’a başvuran ve zorlu tedavi süreçlerinden geçen kadınlara destek olmanın önemi ele alındı.

Uzman İsimler Erken Teşhisin Önemine Dikkat Çekti

Programa Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Meme ve Endokrin Cerrahisi Ünitesi’nden Prof. Dr. Mustafa Ümit Uğurlu, Pendik İlçe Sağlık Müdürü İsmail Arabacı, Dr. Olgu Nur İleri, Türk Kızılay Sümer Günay Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Hüseyin Saraç ve Türk Kızılay Kartal Hastanesi Kurumsal İletişim ve Pazarlama Yöneticisi Mehtap Kılıçoğlu katkı sundu.

Program kapsamında meme kanserinde erken teşhis, düzenli sağlık kontrollerinin önemi ve toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik bilgilendirmeler yapıldı.

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Kadın Dayanışmasının Gücü Vurgulandı

Kadınların kanserle mücadele süreçlerinde yalnız olmadıklarını hissettirmeyi amaçlayan etkinlikte, dayanışma ve yardımlaşmanın önemine dikkat çekildi.

Türk Kızılay Pendik Şube Başkanlığı tarafından yapılan teşekkür açıklamasında; konuşmalarıyla programa katkı sağlayan Gonca Berktay Küçükaksoy’a, etkinliğe katılamamasına rağmen desteğini esirgemeyen Demet Işıl İlhan’a, kıymetli konuşmacılara ve katılımcılara teşekkür edildi.

Ayrıca Kadın Birimi Başkanı Seda Nur Budak başta olmak üzere organizasyonda emeği geçen Kadın Kolları üyelerine ve programa ev sahipliği yapan Murat Şahsuvaroğlu’na teşekkürlerini ileten Kızılay Pendik, farkındalık çalışmalarının önemini bir kez daha vurguladı.

Etkinlik, “Farkındalıkla güçleniyor, erken teşhisle hayat kurtarıyoruz.” mesajıyla sona erdi.