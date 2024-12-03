Pendik Belediyesi'nden “3 Aralık Dünya Engelliler Günü”ne özel futbol maçı

3 Aralık Dünya Engelliler Günü Pendik’te Pendik Belediyesi ve İstanbul Anadolu Adalet Sarayı iş birliğiyle düzenlenen engelleri aşan özel bir futbol maçıyla kutlanacak. Bu özel karşılaşma 3 Aralık Salı günü, saat 11:00’de, Yenişehir Osmanlı Bulvarı Ampute Futbol Sahası’nda oynanacak.

Pendik Belediyesi ve İstanbul Anadolu Adalet Sarayı işbirliği ile “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” kapsamında Pendik Ampute Futbol Takımı ile İstanbul Anadolu Adalet Sarayı Hakim ve Savcılarından oluşan takımlar arasında futbol maçı düzenlenecek.

Geleneksel hale gelen ve bu yıl 4’üncüsü düzenlenecek olan maçta, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, Başsavcı vekilleri ile adliyede görevli hakim ve savcılarından oluşan karma takım, Yalova Valisi Hülya Kaya’nın da oynayacağı Pendik Belediyesi Ampute Futbol Takımı karşısında mücadele verecek.

Etkinliğe, T.C. Gençilik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, İstanbul Anadolu Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Kaya, Komisyon Üyesi ve İstanbul Anadolu Adalet Sarayında görev yapan hakimler, savcılar ve personelde katılım sağlayacak.

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Etkinliğe, TFF As Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile yöneticileri ve Futbolcu Barış Alper Yılmaz, Fenerbahçe Spor Kulübü Yöneticileri ile Futbolcu Edin DZEKO, Kayseri Spor Kulübü Yöneticileri, İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Alpaslan Erkoç, Türkiye Milli Paralimpik Komite Başkanı Murat Aksu ve Anadolu Yakasında görev yapan ilçe kaymakamları katılacak.

Çok sayıda ünlü ismin de katılacağı maçta, Ampute futbol takımının teknik direktörlüğünü eski milli futbolcu ve teknik direktör Burak Yılmaz, Anadolu Adalet Sarayı futbol takımının teknik direktörlüğünü ise Gatasaray Spor Kulübü Teknik Direktörü Okan Buruk yapacak.

Bu anlamlı günde takımların maçını ise FIFA kokartlı TFF Süper Lig hakemlerinden Halil Umut Meler ile Yine TFF Süper Lig Hakemi Mehmet Türkmen yönetecek.

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