Belediye Başkanı Ahmet Cin, Gazeteciler Günü'nde Yerel Basın İle Bir araya Geldi...

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü’nde, ilçede yayın yapan basın kuruluşları temsilcilerini ağırladı. Yeni Belediye Hizmet Binası’nda gerçekleşen buluşmada basın mensuplarının Gazeteciler Günü’nü kutlayarak açıklamalarına başlayan belediye başkanı Ahmet Cin, ilçede tamamlanan, devam eden ve projelendirilen yeni yatırımlarla ilgili bilgi paylaşımında bulunduğu konuşmasında, başkanlığı döneminde gerçekleşen yatırımların 26 Milyar 500 Milyon Lirayı aştığını kaydetti.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, ilçede yayın yapan basın kuruluşları temsilcileriyle 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü’nde buluştu. Pendik Belediyesi Yeni Hizmet Binası’nda gerçekleşen buluşmaya Pendikli basın mensupları tam kadro katılım sağladı.

Pendik'e 26.5 Milyar Liralık Yatırım

Belediye başkan yardımcısı Selim Bayram, başkan danışmanı Erhan Yılmaz ve belediye basın yayın müdürü Emre Doğan‘nın da hazır bulunduğu toplantıdaki açıklamalarına basın mensuplarının Gazeteciler Günü’nü kutlayarak başlayan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Pendik’in gelmiş geçmiş en büyük yatırımı olarak nitelendirdiği Yeni Belediye Hizmet Binası başta olmak üzere, ilçede tamamlanan, devam eden ve projelendirilen yeni yatırım ve hizmetlerle ilgili bilgi paylaşımında bulunduğu konuşmasında göreve geldiği 2019’dan bugüne kadar başkanlığı döneminde 26 Milyar 500 Milyon Liralık yatırım gerçekleştirdiklerini kaydetti.

“Yüzde 42’lik Yatırım Oranıyla İstanbul’un En Çok Yatırım Yapan Belediyesiyiz”

İstanbul'un ve Türkiye'nin en çok yatırım yapan belediyesi olduklarını ifade ederek konuşmasına devam eden belediye başkanı Ahmet Cin, "Bütçemizden yatırıma olan payı her yıl düzenli olarak artırıyoruz. Bu yıl yaklaşık yüzde 42'lik bir orana gelmiş durumdayız. Bu oranı her yıl düzenli olarak artırıyor ve ilçemize daha çok yatırım yapıyoruz. Şuan için İstanbul'un en çok yatırım yapan ilçe belediyesiyiz" dedi.

A’dan Z’ye Pendik Yatırımları

Kentsel dönüşümden eğitime, ASM’lerden yağmur suyu kanallarına, STK merkezlerinden köy konaklarına, asfalt döküm ve yol bakım çalışmalarından kütüphanelere, spor komplekslerinden parklara kadar her alanda gerçekleştirdikleri yatırımları anlatan Başkan Ahmet Cin'in açıkladığı yatırımlar özetle şöyle,

"Yeni Belediye Hizmet Binası: Pendik Belediyesi’nin tamamen kendi imkanlarıyla inşa ettiği, kendi enerjisini kendisi üreten akıllı bina olarak nitelendirilen Türkiye'nin en nitelikli Belediye Hizmet Binası Pendik'e kazandırıldı. Bahçesine bir ‘Pencere Kafe’nin de inşa edildiği Yeni Belediye Hizmet Binasının olduğu alan, ilçede yeni bir buluşma merkezi olma özelliğine sahip olacak.

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Parklar: Son 7 yılda Pendik'e irili ufaklı 59 park yapıldı.

Yağmur suyu kanalı ve yol açma çalışmaları: İlçede belediye ekipleri tarafından 105 kilometre uzunluğunda yağmur suyu kanalı imalatı gerçekleştirilirken; 65 kilometre de yeni yol açma çalışması yapıldı.

Spor kompleksleri 16’ya yükseldi: Yapımı tamamlanarak hizmete sunulan yeni spor kompleksleriyle birlikte ilçedeki Spor Kompleksi sayısı 16'ya yükseldi.

Kütüphane sayısı 32 oldu: Her mahalleye 1 kütüphane kazandırma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Pendik Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı yeni kütüphanelerle birlikte ilçedeki toplam kütüphane sayısı 32 oldu.

Köy konakları tamamlandı: Yürütülen çalışmalar kapsamında köyler bölgesindeki vatandaşların ihtiyaçlarını da karşılamaya gayret eden Pendik Belediyesi, bu çalışmalar kapsamında tüm köylere köy konağı inşa ederek, buradaki vatandaşların hizmetine sundu.

Eğitime destek çalışmalarıyla 29 yeni okul: İlçedeki okulların her türlü boya, badana ve tadilat işlerini üstlenerek eğitim alanında okullara desteğini sürdüren Pendik Belediyesi, yürüttüğü özverili çalışmalarla da ilk, orta ve lise olmak üzere, toplam 29 yeni okul eğitime kazandırıldı.

Derneklere STK Merkezi tahsis edildi: İlçede faaliyetlerini sürdüren sivil toplum kuruluşlarına da her türlü desteği sağlayan Pendik Belediyesi, bu çalışmalar kapsamında Pendik'teki Dernekler için inşa etti KUBBE isimli çok fonksiyonlu bir STK merkezini sivil toplum kuruluşlarının kullanımına tahsis etti.

Pendik Korusu tamamlandı: Pendiklilerden gördüğü yoğun ilgi nedeniyle ilçenin göz bebeği konumunda olan Pendik Korusu tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

ASM’ler: Her mahalleye 2 Aile Sağlığı Merkezi (ASM) kazandırmayı hedefleyen Pendik Belediyesi bu yöndeki çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda 8 aile sağlığı merkezi inşaası devam ediyor"

Çamçeşmeye Yeni Bir Yaşam Merkezi

Önümüzdeki yıl gerçekleştirilecek yatırım çalışmalarından da bahseden başkan Ahmet Cin, Çamçeşme Mahallesi’ne yapacakları Nikah Salonu ve Kongre Merkezi ile bölgeye yeni bir yaşam merkezi inşa edeceklerini ifade ederek bu yatırımın yaklaşık 2 milyar liralık bir maliyeti olacağını kaydetti. Çamçeşme Yaşam Merkezi'nde; Kongre salonu, 2 bin 500 kişilik spor salonu, Nikah Salonu ve daha bir çok etkinliğin yapılabileceği mekanlar bulunacak.

Velibaba Korusu bölgeye hayat verecek: Velibaba Mahallesi’nde bulunan koru, Pendik Korusu’na benzer şekilde inşa edilerek, Pendiklilerin hizmetine sunulacak. Böylece, hem Pendik Korusu’nun yoğunluğu azaltılacak, hem de Pendik Korusu’na gidemeyecek durumda olan bu bölge halkının da bu hizmetten faydalanması sağlanmış olacak.

Burla Biraderler Korusu şehir merkezine nefes aldıracak: Burla Biraderler Korusu: Şehir merkezindeki Burla Biraderler Korusu, yapılacak çalışmalarla bu bölge halkının nefes alacağı bir yer olacak. Pencere Kafe ve çok fonksiyonlu alan düzenlemesiyle bu bölgenin de yeni bir yaşam merkezine dönüştürülmesi planlanıyor.

Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Hız Kazanacak

Bu çalışmalar kapsamında yeni sosyal tesisler, parklar ve otoparkların yapımına devam edilirken; kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında da Taşlıbayır’daki Etap 1 projesinde tamamlanan evlerin anahtar teslimleri yapılacak. Öte yandan Etap 2 çalışmaları da hız kazanacak. Yine bu çalışmalar kapsamında Velibaba, ve Ertuğrulgazi Mahallelerinde kentsel dönüşüm çalışmaları da hızlandırılacak.