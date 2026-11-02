Bakan Gürlek'ten son dakika: Tarihi geçmiş kanser ilaçlarını piyasaya süren şebekeye dev operasyon!

Son dakika haberi... Adalet Bakanı Akın Gürlek, tarihi geçmiş kanser ilaçlarını piyasaya süren 22 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 11 ilde düzenlenen sahte ve tarihi geçmiş kanser ilacı operasyonunun ayrıntılarını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

"Hastalarımızın hayatını tehlikeye atan, şifa umudunu haksız kazanç kapısına dönüştürenlere müsamaha göstermeyeceğiz." diyen Bakan Gürlek, suç yapılanmalarına karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarının ambalaj ve kutularının değiştirilerek yeniden piyasaya sürüldüğü, ayrıca yurt içi ve yurt dışına satıldığı tespit edildi. Teknik takip ve incelemeler sonucunda, aralarında 3 kamu görevlisinin de bulunduğu 24 şüpheli, 4 şirket ve 5 iş yeri mercek altına alındı.

Yapılan mali incelemelerde, şüpheli şahıs ve şirketlerin toplam işlem hacminin yaklaşık 650 milyon TL olduğu ve bu para hareketlerinin beyan edilen ticari faaliyetlerle uyumsuzluk gösterdiği belirlendi. Elde edilen deliller doğrultusunda İstanbul merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

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Operasyonda 22 şüpheli gözaltına alınırken, firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmaz varlıklar ile banka hesaplarına el konuldu. Bakan Gürlek, milletin sağlığını tehdit eden ve haksız kazanç uğruna insan hayatını riske atan hiçbir suç yapılanmasına geçit vermeyeceklerini ifade etti.

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