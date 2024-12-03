3 Aralık akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin motorin fiyatları kaç TL? Güncel Motorin, Benzin, Brent petrol fiyatları

Dünyadaki ekonomik gelişmeler, özelliklede savaşların artması Akaryakıt fiyatlarını çok hızlı değişmelerine neden oluyor. Peki 3 Aralık akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin motorin fiyatları kaç TL? İstanbul, Ankara, İzmir güncel Motorin, Benzin, Brent petrol fiyatları.

1 6 Geçtiğimiz hafta hem benzin hem de motorine zam gelmişti! İşte 3 Aralık 2024 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin, motorin ve LPG fiyatları... BENZİNE İNDİRİM GELİYOR Yarından geçerli olmak üzere benzin grubunda 0,97 TL indirim bekleniyor. 2 6 İSTANBUL AVRUPA YAKASI'NDA AKARYAKIT FİYATLARI Benzin: 43.06 TL

Motorin: 44.18 TL

LPG: 26.03 TL 3 6 İSTANBUL ANADOLU YAKASI'NDA AKARYAKIT FİYATLARI Benzin: 42.95 TL

Motorin: 44.12 TL

LPG: 25.49 TL 4 6 ANKARA'DA AKARYAKIT FİYATLARI Benzin: 43.48 TL

Motorin: 44.76 TL

LPG: 26.04 TL 5 6 İZMİR'DE AKARYAKIT FİYATLARI Benzin: 43.98 TL

Motorin: 45.25 TL

LPG: 25.94 TL 6 6 BRENT PETROL NE KADAR? Brent Petrol fiyatları 72.934 Dolardan işlem görüyor



