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3 Aralık akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin motorin fiyatları kaç TL? Güncel Motorin, Benzin, Brent petrol fiyatları

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3 Aralık akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin motorin fiyatları kaç TL? Güncel Motorin, Benzin, Brent petrol fiyatları
Dünyadaki ekonomik gelişmeler, özelliklede savaşların artması Akaryakıt fiyatlarını çok hızlı değişmelerine neden oluyor. Peki 3 Aralık akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin motorin fiyatları kaç TL? İstanbul, Ankara, İzmir güncel Motorin, Benzin, Brent petrol fiyatları.
3 Aralık akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin motorin fiyatları kaç TL? Güncel Motorin, Benzin, Brent petrol fiyatları 1 16

Geçtiğimiz hafta hem benzin hem de motorine zam gelmişti! İşte 3 Aralık 2024 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin, motorin ve LPG fiyatları...

BENZİNE İNDİRİM GELİYOR

Yarından geçerli olmak üzere benzin grubunda 0,97 TL indirim bekleniyor.

3 Aralık akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin motorin fiyatları kaç TL? Güncel Motorin, Benzin, Brent petrol fiyatları 2 26

İSTANBUL AVRUPA YAKASI'NDA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 43.06 TL
Motorin: 44.18 TL
LPG: 26.03 TL

3 Aralık akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin motorin fiyatları kaç TL? Güncel Motorin, Benzin, Brent petrol fiyatları 3 36

İSTANBUL ANADOLU YAKASI'NDA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 42.95 TL
Motorin: 44.12 TL
LPG: 25.49 TL

3 Aralık akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin motorin fiyatları kaç TL? Güncel Motorin, Benzin, Brent petrol fiyatları 4 46

ANKARA'DA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 43.48 TL
Motorin: 44.76 TL
LPG: 26.04 TL

3 Aralık akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin motorin fiyatları kaç TL? Güncel Motorin, Benzin, Brent petrol fiyatları 5 56

İZMİR'DE AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 43.98 TL
Motorin: 45.25 TL
LPG: 25.94 TL

3 Aralık akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin motorin fiyatları kaç TL? Güncel Motorin, Benzin, Brent petrol fiyatları 6 66

BRENT PETROL NE KADAR?

Brent Petrol fiyatları 72.934 Dolardan işlem görüyor

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