Seren Serengil'den dikkat çeken vasiyet: Mirasını kime bırakacağını açıkladı!

"TÜM MAL VARLIĞIM VE MİRASIM TOHMA'NINDIR"

Programda vasiyet konusuna da değinen Seren Serengil, mal varlığını kime bırakmak istediğini ilk ağızdan açıkladı.Çocuğunun olmadığını hatırlatan Serengil, mirasını sevgilisi Mustafa Rahman Tohma'ya bırakmak istediğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Çocuğum yok. İnsan mirasını istediği kişiye bırakabilmeli. Türkiye'de bu yok. Burada da kayıtlı kalsın. Köpeklerime baktığı müddetçe tüm mal varlığım ve mirasım Tohma'nındır. Bunu yaparsan bunu veririm gibi bir koşul yok. Ben sana bunları bırakırsam sen de onları unutma gibi bir durum benim için"