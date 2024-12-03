Irak'ın kuzeyinde sıcak dakikalar: PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi!
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde düzenlenen hava harekatıyla PKK'lı 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Irak'ın kuzeyinde sıcak dakikalar: PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi!
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde düzenlenen hava harekatıyla PKK'lı 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK'yı ininde vurmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyine 28-29 Kasım 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekatı sonucunda Metina bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz!" ifadeleri yer aldı.
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