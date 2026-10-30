Cumhuriyet Coşkusu Pendik’te Murat Dalkılıç Konseriyle Zirveye Taşındı…

Pendik’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yıl dönümü, Murat Dalkılıç konseriyle coşkuyla kutlandı. Pendik Belediyesi’nin Pendik Sahil Meydanı’nda düzenlediği etkinliğe binlerce vatandaş katıldı.

Sevilen sanatçı, sahne performansıyla Pendiklilere unutulmaz bir akşam yaşatırken meydanda bayram coşkusu hakim oldu.

Pendik Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Pendik Sahil Meydanı’nda Murat Dalkılıç konseri düzenledi.

Cumhuriyet’in 103. yılına özel gerçekleştirilen etkinlikte sahne alan sanatçı, sevilen şarkılarını seslendirerek müzikseverlerle buluştu.

Meydanı dolduran vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak şarkılara eşlik etti. Bayraklarla renklenen meydanda, Cumhuriyet Bayramı’nın heyecanı ve sevinci hep birlikte yaşandı.



