Altın haftanın ilk günü düşüşte! Bugün 1 gram, çeyrek, cumhuriyet ve ons altın ne kadar, kaç TL?
Yayınlanma:
02 Kasım 2026 10:49
Altının ons fiyatı, haftanın ilk işlem gününde sabah saatlerinde yükseliş kaydetmesinin ardından yönünü aşağı çevirdi. Peki bugün 1 gram, çeyrek, cumhuriyet ve ons altın ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları...
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Altının ons fiyatı, haftanın ilk işlem gününde sabah saatlerinde yükseliş kaydetmesinin ardından yönünü aşağı çevirdi. Küresel piyasalarda Orta Doğu'daki jeopolitik riskler, enflasyon endişeleri ve merkez bankalarının faiz kararlarına ilişkin beklentiler yakından takip ediliyor.
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Altının ons fiyatı, haftanın ilk işlem gününde sabah saatlerinde yükseliş kaydetmesinin ardından yönünü aşağı çevirdi.
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Ons altın, 26 Ekim 2026 sabahında yüzde 0,39 artışla 4 bin 12 dolar seviyesine yükseldi. Altın fiyatları yükseliş göstermesine rağmen son üç ayın en düşük seviyelerine yakın seyrini sürdürdü.
Gram altın da sabah saatlerinde yüzde 0,53 değer kazanarak 6 bin 418 liraya çıktı. Ancak günün ilerleyen saatlerinde piyasalarda satış baskısı öne çıktı. Ons altının fiyatı 3 bin 997 dolara gerilerken Gram altın da aynı saatlerde 6 bin 395 lira seviyesine düştü.
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KÜRESEL PİYASALARDA ORTA DOĞU GERİLİMİ TAKİP EDİLİYOR
Küresel piyasalarda fiyatlamalar üzerinde Orta Doğu'da artan jeopolitik riskler etkili oluyor. ABD yönetiminin bölgedeki gelişmelere ilişkin değerlendirmeleri sürerken, İran'ın olası misilleme adımları ve bölgedeki askeri hareketlilik yatırımcıların odağında bulunuyor.
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ENFLASYON VE FAİZ BEKLENTİLERİ ALTINI BASKILIYOR
Bölgedeki çatışmaların etkisiyle enerji fiyatlarında yaşanan yükseliş, küresel enflasyona ilişkin endişeleri yeniden gündeme taşıdı.
Enflasyonist baskıların faiz oranlarının yüksek seviyelerde kalabileceği beklentisini güçlendirmesi, faiz getirisi bulunmayan altın üzerinde baskı oluşturuyor.
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MERKEZ BANKALARININ FAİZ KARARLARI BEKLENİYOR
Yatırımcılar, bu hafta açıklanacak merkez bankası kararlarını yakından takip ediyor. ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz oranlarını sabit tutması beklenirken, aralık ayına ilişkin faiz artışı ihtimali de gündemde bulunuyor.
Avrupa ve Japonya merkez bankalarının da mevcut para politikalarını koruması öngörülüyor. Piyasalarda, merkez bankalarının karar metinlerinde vereceği faiz sinyalleri ve gelecek döneme ilişkin yönlendirmeler izleniyor.