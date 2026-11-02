Altın haftanın ilk günü düşüşte! Bugün 1 gram, çeyrek, cumhuriyet ve ons altın ne kadar, kaç TL?

Ons altın, 26 Ekim 2026 sabahında yüzde 0,39 artışla 4 bin 12 dolar seviyesine yükseldi. Altın fiyatları yükseliş göstermesine rağmen son üç ayın en düşük seviyelerine yakın seyrini sürdürdü.

Gram altın da sabah saatlerinde yüzde 0,53 değer kazanarak 6 bin 418 liraya çıktı. Ancak günün ilerleyen saatlerinde piyasalarda satış baskısı öne çıktı. Ons altının fiyatı 3 bin 997 dolara gerilerken Gram altın da aynı saatlerde 6 bin 395 lira seviyesine düştü.