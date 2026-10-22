Pendikspor'da Murat Şahin Dönemi Başladı!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Orfa Yapı Pendikspor, teknik direktörlük görevine deneyimli çalıştırıcı Murat Şahin'in getirildiğini duyurdu.

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Orfa Yapı Pendikspor'da teknik direktörlük koltuğunun yeni sahibi belli oldu. Kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Umut Eskiköy ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmasının ardından yeni teknik adam arayışlarını tamamladı.

Yönetimin yürüttüğü görüşmeler sonucunda deneyimli teknik direktör Murat Şahin ile anlaşma sağlandı. Kulüp, Şahin'in takımın yeni teknik direktörü olduğunu resmen duyurdu.

Kırmızı-Beyazlılarda Yeni Sayfa

Murat Şahin'in göreve gelmesiyle birlikte Pendikspor'da yeni bir dönem başlarken, kırmızı-beyazlı ekibin ligdeki hedefleri doğrultusunda nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu oldu.