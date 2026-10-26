Eğitim Bir-Sen İstanbul 4 No'lu Şube Başkan Bilal Duran İle Yola Devam Dedi...
Eğitim-Bir-Sen İstanbul 4 Nolu Şubesi’nin 8. Olağan Genel Kurulu, Pendik Atatürk Kültür Merkezi’nde yoğun bir katılımla gerçekleşti. Sendika mensupları ve eğitim camiasının yoğun ilgi gösterdiği tek liste ile seçime gidilen kongrede mevut başkan Bilal Duran, güven tazeleyerek Eğitim-Bir-Sen İstanbul 4 No’lu Şube Başkanlığı’na yeniden seçildi.
Eğitim Bir-Sen İstanbul 4 No'lu Şube Başkan Bilal Duran İle Yola Devam Dedi...
Eğitim-Bir-Sen İstanbul 4 Nolu Şubesi’nin 8. Olağan Genel Kurulu, Pendik Atatürk Kültür Merkezi’nde yoğun bir katılımla gerçekleşti. Sendika mensupları ve eğitim camiasının yoğun ilgi gösterdiği tek liste ile seçime gidilen kongrede mevut başkan Bilal Duran, güven tazeleyerek Eğitim-Bir-Sen İstanbul 4 No’lu Şube Başkanlığı’na yeniden seçildi.
EĞİTİM CAMİASI VE SENDİKA MENSUPLARINDAN YOĞUN İLGİ
Eğitim-Bir-Sen İstanbul 4 No’lu Şubesi 8. Olağan Genel Kurulu Pendik’te gerçekleştirdi. 18 Ekim Pazar günü, Pendik Atatürk Kültür Merkezi’nde, Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürü Ertan Saygın ve şube müdürleri başta olmak üzere, eğitim camiasının ve Memur Sen İstanbul İl Başkanı Cesur Öztürk başta olmak üzere, çeşitli misafir sendika başkanları ile Eğitim Bir-Sen 4 No’lu Şube yöneticileri ve mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği kongrede, birlik ve beraberlik mesajları ön plana çıktı.
BAŞKAN BİLAL DURAN GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ FAALİYET VE ETKİNLİKLERİ ANLATTI
Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürü Ertan Saygın ve Memur Sen İstanbul İl Başkanı Cesur Öztürk’ün de misafir olarak kısa bir selamlama konuşmaları yaptığı kongrenin açılışında söz alan şube başkanı Bilal Duran, konuşmasında dört yıllık başkanlığı döneminde gerçekleştirdikleri faaliyet ve etkinlikleri anlatarak üyelerine verdikleri hizmet ve sundukları katkıları özetleyen bir sunum yaptı.
YENİ DÖNEM ÇALIŞMALARI VE HEDEFLERİ
Yeni dönem çalışmaları ve hedefleri ile ilgili de çeşitli bilgiler paylaşan başkan Bilal Duran, yeni dönemde eğitim çalışanlarının özlük ve özgürlük haklarının geliştirilmesi, üyelerin talep ve sorunlarının ilgili mercilere taşınması, okul ziyaretleri ve temsilci buluşmalarıyla teşkilat bağlarının güçlendirilmesinin öncelikli çalışma alanları arasında yer alacağını kaydetti.
SENDİKAL FAALİYETLERE VE EĞİTİMCİLERE HİZMETE DEVAM
Bilal Duran konuşmasını, “Eğitim-Bir-Sen İstanbul 4 No’lu Şube olarak Adalar, Kartal, Maltepe, Pendik, Sultanbeyli ve Tuzla ilçelerinde yürüttüğümüz sendikal faaliyetlerle eğitim çalışanlarının hak ve menfaatlerini korumaya, üyelerinin yanında olmaya ve çalışma hayatındaki sorunların çözümüne katkı sunmaya devam edeceğiz” ifadeleriyle sonlandırdı.
GÜVEN TAZELEYEN BİLAL DURAN, YENİDEN BAŞKAN
Gündem maddelerinin tek, tek görüşülerek, karara bağlandığı kongrede tek listeyle gidilen seçim sonucunda mevcut Şube Başkanı Bilal Duran, Eğitim-Bir-Sen İstanbul 4 No’lu Şube Başkanlığı’na yeniden seçildi.
TEŞEKKÜR VE BİRLİK VE BİRABERLİK MESAJI
Seçim sonrası yine söz alarak kısa bir teşekkür konuşması yapan şube başkanı Bilal Duran, bir kez daha kendisini bu göreve layık gören tüm üyelerine teşekkür ederek ve birlik ve beraberlik mesajlarını yineleyerek; yürütülecek çalışmalarla özellikle eğitim çalışanlarının haklarının korunması, emek mücadelesinin sürdürülmesi ve sendikal çalışmaların kararlılıkla devam ettirilmesi gerektiği önemle vurgulandı.
Genel kurul sonucunda Bilal Duran başkanlığındaki şube yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin kurullarının asil ve yedek üyeleri ile üst kurul delege adayları şu isimlerden oluştu;
Şube Yönetim Kurulu (ASİL)
BİLAL DURAN
GÖKAY YILMAZ
EMRE ŞAHİN
BUKET AKFIRAT
ECMEL EKREM KILIÇ
GÜVEN YILDIZ
TALİP DEMİR
Şube Yönetim Kurulu (YEDEK)
MUSTAFA KARAGÜL
EROL BAŞARAN
MUSTAFA KARAYİĞİT
EKREM YUMLU
EMİNE ERDOĞAN
AHMET TAMER KAMBER
SALİH GÖZCÜ
Şube Denetleme Kurulu (ASİL)
UMUT YILMAZ
HASAN ŞÜKRÜ AKSOY
UĞUR KAYA
HANİFİ BİLİŞİK
YAHYA BAYER
Şube Denetleme Kurulu (YEDEK)
ADEM ŞAHİN
NEBAHAT TÜRK
OSMAN KILIÇ
RAFET ERTEKİNOĞLU
YEŞİM ATALAY
Şube Disiplin Kurulu (ASİL)
ŞÜKRÜ ORUÇ
BÜNYAMİN TOSUN
FETDAH YİĞİT
MURAT EVSEN
HÜSEYİN KOZ
Şube Disiplin Kurulu (YEDEK)
MURAT YAVUZALP
MUHİTTİN CAN
EMRE ÖZCAN
AHMET ATEŞ
NESLİHAN GÖKÇE KOÇAR
ÜST KURUL DELEGE ADAYLARI
BİLAL DURAN
BUKET AKFIRAT
EMRE ŞAHİN
GÖKAY YILMAZ UMUT YILMAZ
Kaynak:Bölge Gündem Haber