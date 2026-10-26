Eğitim Bir-Sen İstanbul 4 No'lu Şube Başkan Bilal Duran İle Yola Devam Dedi...

Eğitim-Bir-Sen İstanbul 4 Nolu Şubesi’nin 8. Olağan Genel Kurulu, Pendik Atatürk Kültür Merkezi’nde yoğun bir katılımla gerçekleşti. Sendika mensupları ve eğitim camiasının yoğun ilgi gösterdiği tek liste ile seçime gidilen kongrede mevut başkan Bilal Duran, güven tazeleyerek Eğitim-Bir-Sen İstanbul 4 No’lu Şube Başkanlığı’na yeniden seçildi.

EĞİTİM CAMİASI VE SENDİKA MENSUPLARINDAN YOĞUN İLGİ

Eğitim-Bir-Sen İstanbul 4 No’lu Şubesi 8. Olağan Genel Kurulu Pendik’te gerçekleştirdi. 18 Ekim Pazar günü, Pendik Atatürk Kültür Merkezi’nde, Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürü Ertan Saygın ve şube müdürleri başta olmak üzere, eğitim camiasının ve Memur Sen İstanbul İl Başkanı Cesur Öztürk başta olmak üzere, çeşitli misafir sendika başkanları ile Eğitim Bir-Sen 4 No’lu Şube yöneticileri ve mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği kongrede, birlik ve beraberlik mesajları ön plana çıktı.

BAŞKAN BİLAL DURAN GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ FAALİYET VE ETKİNLİKLERİ ANLATTI

Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürü Ertan Saygın ve Memur Sen İstanbul İl Başkanı Cesur Öztürk’ün de misafir olarak kısa bir selamlama konuşmaları yaptığı kongrenin açılışında söz alan şube başkanı Bilal Duran, konuşmasında dört yıllık başkanlığı döneminde gerçekleştirdikleri faaliyet ve etkinlikleri anlatarak üyelerine verdikleri hizmet ve sundukları katkıları özetleyen bir sunum yaptı.

YENİ DÖNEM ÇALIŞMALARI VE HEDEFLERİ

Yeni dönem çalışmaları ve hedefleri ile ilgili de çeşitli bilgiler paylaşan başkan Bilal Duran, yeni dönemde eğitim çalışanlarının özlük ve özgürlük haklarının geliştirilmesi, üyelerin talep ve sorunlarının ilgili mercilere taşınması, okul ziyaretleri ve temsilci buluşmalarıyla teşkilat bağlarının güçlendirilmesinin öncelikli çalışma alanları arasında yer alacağını kaydetti.

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SENDİKAL FAALİYETLERE VE EĞİTİMCİLERE HİZMETE DEVAM

Bilal Duran konuşmasını, “Eğitim-Bir-Sen İstanbul 4 No’lu Şube olarak Adalar, Kartal, Maltepe, Pendik, Sultanbeyli ve Tuzla ilçelerinde yürüttüğümüz sendikal faaliyetlerle eğitim çalışanlarının hak ve menfaatlerini korumaya, üyelerinin yanında olmaya ve çalışma hayatındaki sorunların çözümüne katkı sunmaya devam edeceğiz” ifadeleriyle sonlandırdı.

GÜVEN TAZELEYEN BİLAL DURAN, YENİDEN BAŞKAN

Gündem maddelerinin tek, tek görüşülerek, karara bağlandığı kongrede tek listeyle gidilen seçim sonucunda mevcut Şube Başkanı Bilal Duran, Eğitim-Bir-Sen İstanbul 4 No’lu Şube Başkanlığı’na yeniden seçildi.

TEŞEKKÜR VE BİRLİK VE BİRABERLİK MESAJI

Seçim sonrası yine söz alarak kısa bir teşekkür konuşması yapan şube başkanı Bilal Duran, bir kez daha kendisini bu göreve layık gören tüm üyelerine teşekkür ederek ve birlik ve beraberlik mesajlarını yineleyerek; yürütülecek çalışmalarla özellikle eğitim çalışanlarının haklarının korunması, emek mücadelesinin sürdürülmesi ve sendikal çalışmaların kararlılıkla devam ettirilmesi gerektiği önemle vurgulandı.

Genel kurul sonucunda Bilal Duran başkanlığındaki şube yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin kurullarının asil ve yedek üyeleri ile üst kurul delege adayları şu isimlerden oluştu;

Şube Yönetim Kurulu (ASİL)

BİLAL DURAN

GÖKAY YILMAZ

EMRE ŞAHİN

BUKET AKFIRAT

ECMEL EKREM KILIÇ

GÜVEN YILDIZ

TALİP DEMİR

Şube Yönetim Kurulu (YEDEK)

MUSTAFA KARAGÜL

EROL BAŞARAN

MUSTAFA KARAYİĞİT

EKREM YUMLU

EMİNE ERDOĞAN

AHMET TAMER KAMBER

SALİH GÖZCÜ

Şube Denetleme Kurulu (ASİL)

UMUT YILMAZ

HASAN ŞÜKRÜ AKSOY

UĞUR KAYA

HANİFİ BİLİŞİK

YAHYA BAYER

Şube Denetleme Kurulu (YEDEK)

ADEM ŞAHİN

NEBAHAT TÜRK

OSMAN KILIÇ

RAFET ERTEKİNOĞLU

YEŞİM ATALAY

Şube Disiplin Kurulu (ASİL)

ŞÜKRÜ ORUÇ

BÜNYAMİN TOSUN

FETDAH YİĞİT

MURAT EVSEN

HÜSEYİN KOZ

Şube Disiplin Kurulu (YEDEK)

MURAT YAVUZALP

MUHİTTİN CAN

EMRE ÖZCAN

AHMET ATEŞ

NESLİHAN GÖKÇE KOÇAR

ÜST KURUL DELEGE ADAYLARI

BİLAL DURAN

BUKET AKFIRAT

EMRE ŞAHİN

GÖKAY YILMAZ UMUT YILMAZ