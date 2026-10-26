AHİSİAD’dan Ekonomide Ahilik Vurgusu

Bursa Teknik Üniversitesi’ndeki sempozyumda AHİSİAD Genel Başkanı İbrahim Çam, ekonomide Ahilik ahlakının ve adil ticaretin önemini vurguladı.

Bursa Teknik Üniversitesi’nde düzenlenen Uluslararası Ahi Hasan Sempozyumu’nda, Ahilik kültürünün modern ekonomi, girişimcilik ve sanayi politikalarına katkısı ele alındı. AHİSİAD Genel Başkanı İbrahim Çam, sürdürülebilir büyüme ve adil ticaret için Ahi ahlakının önemine dikkat çekti.

AHİLİK VE MODERN EKONOMİ BİR ARADA ELE ALINDI

Bursa Teknik Üniversitesi’nin ev sahipliğinde ve organizasyonunda gerçekleştirilen Uluslararası Ahi Hasan, Ahilik, Girişimcilik ve Perakendecilik Sosyal Bilimler Sempozyumu, akademi, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirdi.

Sempozyumun öne çıkan oturumlarından “Ahilik Bakışıyla Ekonomi İnşası”, Ahilik değerlerinin günümüz ekonomik sistemine nasıl uyarlanabileceği konusundaki değerlendirmelere sahne oldu.

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Orhan Çağlayan’ın üstlendiği oturumda; ticaret ahlakı, üretim, liyakat, güven ve toplumsal sorumluluk ilkelerinin günümüz girişimcilik ekosistemi ve sanayi politikalarıyla bütünleştirilmesi ele alındı.

İBRAHİM ÇAM: “AHİLİK, GÜÇLÜ BİR KALKINMA MODELİDİR”

Oturumda konuşmacı olarak yer alan Ahi Sanayici ve İşadamları Derneği (AHİSİAD) Genel Başkanı İbrahim Çam, Ahilik kültürünün yalnızca tarihî bir esnaf dayanışması olmadığını vurguladı.

Ahiliğin insanı, eğitimi ve üretimi merkeze alan bir kalkınma modeli olduğuna dikkat çeken Çam, bu köklü geleneğin günümüz ekonomik politikalarıyla bütünleştirilmesinin önemini ortaya koydu.

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“AHİ AHLAKINI GELECEĞİN TÜRKİYE’SİYLE BULUŞTURACAĞIZ”

Günümüz ekonomik koşullarında sürdürülebilir büyüme ve adil ticaret için Ahi disiplinlerinin rehber alınması gerektiğini belirten İbrahim Çam, AHİSİAD’ın bu alandaki çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti.

Çam, açıklamasında şu mesajı verdi:

“Geçmişten aldığımız bu köklü mirası yılın 365 günü yaşatmaya; eğitimden üretime, teknolojiden ekonomiye kadar her alanda Ahi ahlakını ve disiplinlerini geleceğin Türkiye’siyle buluşturmaya devam edeceğiz.”

AKADEMİ VE İŞ DÜNYASINDAN YOĞUN KATILIM

Öğrenciler, akademisyenler, iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen sempozyum, soru-cevap bölümleri ve bilimsel tartışmalarla tamamlandı.

Programın sonunda hatıra fotoğrafları çekilirken, Ahilik kültürünün temel değerlerinin uluslararası platformlarda tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılması yönündeki kararlılık vurgulandı.

Sempozyum, geleneksel Ahilik anlayışının çağdaş ekonomi, girişimcilik ve üretim süreçlerine katkılarının değerlendirilmesi açısından önemli bir buluşma oldu.