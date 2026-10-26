Rizeliler Derneği '3. Hamsi Festivali' ile vatandaşlara hem lezzet hem eğlence şöleni yaşattı

2. Pendik Memleket Günleri’ kapsamında Pendik Rizeliler Derneği tarafından düzenlenen “3. Hamsi Festivali”, yoğun katılımla büyük bir coşkuya sahne oldu. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği Hamsi Festivali, protokol üyeleri ve vatandaşlara ikram edilen tonlarca hamsi ve kara lahana sarması ile ağızları tatlandırırken; Usame İsmail, Erhan Engin ve Oğuzhan Kılıç gibi yerel sanatçıların konserleri eşliğinde yüzlerce vatandaşın katılımıyla oynanan Kolbastı ve Horonlarla gönüller şenlendirdi.

PENDİK’TE RİZE RÜZGARI ESTİ…

Ramazan İstif başkanlığında faaliyet ve etkinliklerini yoğun bir şekilde sürdüren Pendik Rizeliler Derneği, 23 Ekim Cuma akşamı, Pendik Millet Bahçesi'nde, ‘Pendik Memleket Günleri kapsamında düzenlediği “3. Hamsi Festivali” ile hem Pendik’te Rize Rüzgarı Estirdi, hem de katılımcılardan tam not alan kusursuz organizasyonuyla muhteşem bir geceye ev sahipliği yaptı

ÜST DÜZEY VE YOĞUN BİR PROTOKOL KATILIMI

Yoğun bir katılıma ve büyük bir coşkuya sahne olan Hamsi Festivali’ne, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Ahmet Cin, MHP Pendik İlçe Başkanı Muharrem Kır, Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Tahir Hırlı, İYİ Parti Pendik İlçe Başkanı Şahin Türker, DEVA Partisi İstanbul İl Başkanı Ali Hakan Ağaoğlu, DEVA Partisi Pendik İlçe Başkanı Fatih Korkusuz, Saadet Partisi Pendik İlçe Başkanı Yasin Kadıoğlu, Önceki Dönem MHP Milletvekili Yaşar Bozkurt, Bağımsız İstanbul Milletvekili Selim Temurci, Marmara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Ümit Süleyman Şehirli, Anahtar Parti Pendik İlçe Başkanı İsmail Büyükkayıkçı, İstanbul Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Savcısı Hasan Gür, Rize Dernekler Federasyonu - RİDEF Genel Başkanı Hasan Başça, Rize Dernekler ve Vakıflar Birliği Vakfı - RİDEVA Başkanı Recep Albayrak, AK Parti Pendik İlçe Başkanı Özer Sarıkaya, CHP Pendik İlçe Başkanı Abidin Ekren, BBP Pendik İlçe Başkanı İshak Satıcı, Yeni Parti Pendik İlçe Başkanı Niyazi Güneri, Pendik İlçe Nüfus Müdürü Recep Sefi, Pendik İlçe Millî Eğitim Müdürü Ertan Saygın, Kaynarca Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Hüsamettin Elçi ile birlikte çok sayıda davetli ve vatandaşlar katıldı.

BAŞKAN RAMAZAN İSTİF’TEN, BELEDİYE BAŞKANI AHMET CİN VE EKİBİNE TEŞEKKÜR…

Pendik Belediyesi ve Rize tanıtım videoları gösterimi sonrası Karadeniz halk oyunları gösterileriyle başlayan gecenin açılış konuşmasını yapan Pendik Rizeliler Derneği Başkanı Ramazan İstif, birlik ve beraberlik mesajları verdiği konuşmasına, Memleket Günleri kapsamında kendilerine bu yıl 3.sünü gerçekleştirdikleri Hamsi Festivali’ni düzenleme imkanı tanıdığı için Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’e ve emeği geçen belediye personeline teşekkürlerini sunarak başladı.

“RİZEMİZİN GÜZELLİKLERİYLE GURURLANIYORUZ AMA DÜNYA LİDERİ CUMHURBAŞKANIMIZ ERDOĞAN’LA AYRI BİR GURUR DUYUYORUZ

Aynı şekilde, bu festivalin hazırlanmasında emeği geçen yönetim kurulu üyelerine, gecenin sponsorlarına, katılım ve katkılarıyla kendilerine destek veren protokole, davetli misafirlerine ve alanı dolduran vatandaşlara da teşekkürlerini sunan dernek başkanı Ramazan İstif konuşmasını, “Biz Rizeliler olarak tarihi ve kültürel zenginliklerimizle, Rizemiz’in doğa güzellikleriyle ve yöresel lezzetlerimizle gurur duyuyoruz ama tüm bunların yanı sıra dünya lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğduğu il olarak da kendimizle ayrı bir gurur duyuyoruz.” Sözleriyle sürdürdü.

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"PENDİK RİZELİLER DERNEĞİ OLARAK KÜLTÜREL MİRASIMIZI GELECEK KUŞAKLARA AKTARMAK İÇİN ÇABA SARFEDİYORUZ”

Başkan İstif, birlik ve beraberlik mesajlarını yineleyerek devam ettiği konuşmasını, “Pendik Rizeliler Derneği olarak, hem Rizeli hemşehrilerimize faydalı olacak hizmetler yapmaya, hem de gerçekleştirdiğimiz bu tür faaliyet ve etkinliklerle kültürel mirasımızın gelecek kuşaklara aktarılması için çaba sarf ediyoruz. Bu noktada, bizlere bu imkanı sağlayan ve hiçbir zaman desteğini esirgemeyen Belediye Başkanımız Ahmet Cin'e katkılarından ve katılımlarından dolayı bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz” tamamladı.

BAŞKAN AHMET CİN “YATIRIM VE HİZMETLERDE LİDERİZ”

Daha sonra konuşan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin de, belediye yatırımlarından bahsederek başladığı konuşmasında, %42’lik yatırım oranıyla İstanbul’da ilçe belediyeleri arasında en fazla yatırım yapan belediye olduklarını ifade etti.

Belediye başkanı Ahmet Cin, Pendik Belediyesi’nin bizzat kendi imkanlarıyla inşa ettiği, kendi enerjisini kendi üreten akıllı bina olarak adlandırılan Yeni Belediye Hizmet Binası’nın Türkiye’de ilk ve tek olduğunu kaydetti.

Konuşmasında ilçede faaliyet gösteren STK’lara da büyük önem verdiklerini sözlerine ekleyerek, “Sivil toplum kuruluşlarımızın kullanımı için tahsis ettiğimiz STK Merkezi’mizin tüm ihtiyaçlarını biz karşılıyoruz. Yeter ki, onlar faaliyetlerine devam edebilsinler.” Dedi.

“RİZELİ HEMŞEHRİLERİMİZ GÖNLÜMÜZDE ÇOK ÖZEL BİR YERE SAHİP”

Başkan Ahmet Cin konuşmasını, “Rize'nin insanının ne kadar sıcak kanlı, samimi ve çok içten olduğunu biliyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın doğduğu il olmasından dolayı da Rizeli hemşehrilerimiz bizim gönlümüzde çok özel bir yere sahip. Bu vesileyle Ramazan başkanımız başta olmak üzere, bu muhteşem gece ve coşkulu buluşma için yönetim kuruluna ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” tamamladı.

MUHTEŞEM ORGANİZASYONDAN DOLAYI TEBRİKLER RAMAZAN İSTİF VE YÖNETİMİNE

Daha sonra söz alan Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, RİDEF Genel Başkanı Hasan Başça, RİDEVA Başkanı Recep Albayrak, Önceki Dönem MHP Milletvekili Yaşar Bozkurt ve Bağımsız İstanbul Milletvekili Selim Temurci, yaptıkları kısa selamlama konuşmalarında birlik ve beraberlik mesajları vererek özetle, “Böyle muhteşem bir gecede Rizeli hemşehrilerimizle buluşmaktan dolayı mutlu ve gururluyuz. Bu coşkulu geceyi hazırlayan Ramazan İstif ve yönetimi başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Rizemizin tanıtımı için böyle bir fırsatı bizlere tanıyan değerli başkanımız Ahmet Cin bey ve ekibine de ayrıca teşekkür ediyoruz.” İfadeleri kullanıldı.

COŞKUNUN ZİRVE YAPTIĞI HAMSİ FESTİVALİ, YÖRESEL LEZZETLERLE AĞIZLARI; KOLBASTI VE HORONLARLA GÖNÜLLERİ ŞENLENDİRDİ...

Pendik Rizeliler Derneği tarafından bu yıl 3.sü düzenlenen Hamsi Festivali, protokol üyeleri ve vatandaşlara ikram edilen tonlarca hamsi ve kara lahana sarması ile ağızları tatlandırırken; Usame İsmail, Erhan Engin ve Oğuzhan Kılıç gibi yerel sanatçıların konserleri eşliğinde yüzlerce vatandaşın katılımıyla coşkulu bir şekilde oynanan Kolbastı ve Horonlarla gönüller şenlendirerek, gecenin ilerleyen saatlerine kadar festival coşkusunu zirveye taşıdı.