Cumhuriyet Bayramı Coşkusu Pendik'te Yunus Emre Kültür Merkezi'nde Yaşandı...

103 metrelik Türk Bayrağı yürüyüşünün hava muhalefeti sebebiyle ertelenmesi neticesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu Pendik’te Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi’nde yaşandı. Öğrencilerin sahne performanslarıyla göz doldurduğu programa katılan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, sahne alan öğrencileri tebrik ederken; kompozisyon ve resim yarışmasında dereceye girenlere öğrencilere ödüllerini takdim etti.

Pendik’te bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırlanan 103 metrelik Türk Bayrağı yürüyüşü, yağış sebebiyle ertelenince Cumhuriyet Bayramı coşkusu Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen törende yaşandı.

Cumhuriyet coşkusu salonlara sığmadı

Belediye Başkanı Ahmet Cin ve Kaymakam Mehmet Yıldız’ın yanı sıra ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, gaziler, okul müdürleri, eğitimciler ve öğrencilerin yoğun bir katılım gösterdiği salonlara sığmayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Kaymakam Mehmet Yıldız'ın belediye başkanı Ahmet Cin ile birlikte, katılımcı protokol üyeleri ve vatandaşların bayramını kutlamasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı okundu. Daha sonra öğrenciler, hazırladıkları gösterileri gerçekleştirdi.

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Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi

Cumhuriyet Bayramı kutlama töreni, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün hazırladığı ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde düzenlenen resim, müzik ve kompozisyon dalındaki yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Başkan Ahmet Cin, dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi

Belediye Başkanı Ahmet Cin, Cumhuriyet Bayramı töreninde göz dolduran performanslarıyla sahne alan öğrencileri ve öğretmenleri tebrik etti.

Başkan Ahmet Cin daha sonra gerçekleştirilen ödül töreninde liseler arası kompozisyon ve ilkokullar arası resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti.

Başkan Ahmet Cin ayrıca dereceye giren bir öğrenciyi de özellikle ödüllendirdi

Kaymakam Yıldız: “Cumhuriyetimiz yeni nesillerle ve aşılacak yeni hedeflerle ilelebet payidar olacak”

Törende günün anlam ve önemine dair anlamlı bir konuşma yapan Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, Cumhuriyetin kuruluşundan bu güne kaydedilen ilerlemeye vurgu yaparak, özellikle savunma sanayinde gelinen noktadan büyük bir övgüyle bahsetti.

Kaymakam Yıldız, “Cumhuriyetimizin 103. Yılını kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Cumhuriyete giden yol da, ulaşılan hedefler de büyük fedakarlıklarla aşıldı. Yeni hedefler de, bugünü burada bulunan yeni nesillerle aşılacak ve Cumhuriyetimiz ilelebet payidar kalacaktır” sözleriyle konuşmasını tamamladı.