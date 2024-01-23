Yeniden Refah Partisi adayı belli oldu! Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Sedat Yalçın

Yeniden Refah Partisi Bursa Büyükşehir Belediyesi başkan adaylığı açıklandıktan sonra partililer bir araya geldi. Ankara dönüşü ayağının tozu ile partililerle bir araya gelen Sedat Yalçın, Bursalılara yüzde 40 su indirimi sözü verdi.

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Yeniden Refah Partisi adayı belli oldu! Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Sedat Yalçın

Yeniden Refah Partisi Bursa Büyükşehir Belediyesi başkan adaylığı açıklanır açıklanmaz partililerle bir araya gelen Sedat Yalçın, Bursalılara yüzde 40 su indirimi sözü verdi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Fatih Erbakan tarafından Bursa Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak açıklanan Sedat Yalçın, Ankara dönüşü ayağının tozu ile partililerle bir araya geldi. Başkan adayı Yalçın, “10 yıl aradan sonra yine hep beraberiz. Çok hızlı gelişen bir adaylık süreci yaşadık. Kamuoyunu her aşamada bilgilendirdik. 10 yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda bir geçmişim var. Yeminli mali müşaviri olarak çalışmalarım var. Masanın başka bir boyutu siyasi deneyiyim de oldu. Bursa, kamunun, vatandaşın, kentin sorunun tek yönü olmadığını biliyor. Bursa’yı bilgiyle, problem çözümleriyle yönetmek gerekiyor. Bursa gibi çok özellik arz eden Balkanlar’ndan, Kafkas’lardan hiç kimsenin ötekileştirilmediği, ben derdimi anlatacak kimseyi bulamıyorum, demeyeceği bir ortamı oluşturmamız gerekiyor. Roma’ya, Bizans’a ev sahipliği yapmış bir kent. Bu kenti yönetenlerin bu bilinçle, bu algıyla yönetmesi gerekiyor. Binlerce yıllık birikimin hayata geçirildiği bir yer. Muhteşem verimli arazileri olan, dünyaya sunulacak marka bir kent. Her bir başlığın altında yüzlerce alt maddeleri var. Çok iyi ders çalışmanız gerekiyor. Turist gelecekse bir rekabet ortamına ihtiyaç var. Yatırım gelecekse, o şehrin göstergelerine bakılıyor. O şehrin hava kirliliğine, trafik sorununa, dünya standartlarının ne kadar üzerinde olduğuna, deprem ile ilgili hazırlıklarına bakılıyor. O şehrin sanayi varlığı, yüksek katma değer üretim sürecine giriliyor mu, diye bakılıyor. Bursa’nın muhteşem mandalarına sahip olan Nilüfer Çayı simsiyah mı akıyor? Bu şehri yönetenler, hiç uyumadan bu kenti yönetmesi gerekiyor. Şehri tertemiz tutmanız gerekiyor. Sanayicilerimizi çok büyümek yerine, değerli bir sermaye varlığına sahip olmalarına yönelik çalışmalar gerekiyor” dedi.

Yeniden Refah Partisi adayı belli oldu! Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Sedat Yalçın

“Enerjiyi önemsemeliyiz”

Bursa fiziki şartlarını zorlamış bir şehir olduğunu ifade eden Yalçın, “Sanayi varlığımızdan daha yüksek kazançları elde edebileceğimiz formülleri birlikte üretebiliriz. Kimsenin ekmeğiyle oynamadan, herkesi içinde tutarak yönetilmesi gerekiyor. Şu an dünya enerji savaşlarıyla uğraşıyor. Enerji konusunu sadece merkezi hükümetin konusuymuş gibi davranıyoruz. Avrupa’da yerel yönetimler bizzat ilgileniyor bu konuyla. Artık dünya fosil yakıtlarla ilgili enerji ürünlerini kullanmamak yönünde kendine hedefler koyuyor. Yenilenebilir enerji ile şehirler ısıtılıyor, soğutuluyor. Bu bir süreç. Yerel yönetimlerin böyle bir hedefi olacak. Hem sanayicilerimle hem ulaşım sistemimle, dönüşümlere teşvik ederek, şehri bozmadan hareket etmeliyiz” şeklinde konuştu.

Yeniden Refah Partisi adayı belli oldu! Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Sedat Yalçın

“Nüfusun kontrolsüz artmaması gerekiyor”

Bursa’nın hızla artan nüfusu olduğuna değinen Yalçın, “Bursa, 1. derece deprem kuşağında olduğunu hepimiz biliyoruz. Mevcut binaların tamamını yenilediğinizde şehrin sonuçları tam olarak bitmeyecek. Çünkü şehrin nüfusu sürekli artıyor. Artık bu nüfusun kontrolsüz bir şekilde artmaması gerekiyor. Her şehrin fiziki sınırları var. Onu çok zorlamamanız gerekiyor. Şehrin yöneticileri, büyüme kapasitesiyle takip etmesi gerekiyor” dedi.

Yeniden Refah Partisi adayı belli oldu! Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Sedat Yalçın

“Suya yüzde 40 indirim”

Bursa’daki vatandaşlara söz veren Yalçın, “Bursa’da su tarifelerinde 2 kademeli bir yöntem var. İlk kademeyi, her ay ödenecek su ücretlerinden yüzde 40 indirim yapacağız. Bunun kaynağı hazır. Tarifenin ilk kademesinde bütün Bursa’ya bu indirimi yapacağız. Ben Bursa’yı konuşarak kampanya yapmak istiyorum” diye konuştu.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Naim Öztürk, “Yeni bir yürüyüşe, yeni bir hizmete, Bursa’da da Sedat Yalçın’a ihtiyaç var. Sedat Yalçın’ı ilan etmeden önce kiminle konuştuysak bize Sedat Yalçın’ı işaret etti. Bursa’yla ilgili plan projeleri olan, Yeniden Refah Partisi’ne katma değer katacak müstesna siyasetçilerimizden biri” dedi.

Yeniden Refah Partisi Bursa İl Başkanı Murat Kolancı ise, “94 ruhu diyorlar. 94 ruhunun kaynağı bu salonda. Yeniden Refah Partisi Bursa’da Sedat Yalçın ile kendi adayıyla seçimlere gidiyor. Kazanan Bursa olsun. 7 İlçe belediye başkan adayımızı açıklamıştık, diğer ilçelerimizi de önümüzdeki günlerde açıklayacağız” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Gürsü Belediye başkan adayı Fehim Topçu, İnegöl Belediye başkan adayı Mehmet Kaygusuz, Orhaneli Belediye başkan adayı Hüseyin Acar, Karacabey Belediye başkan adayı Fahrettin Dengiz, Harmancık Belediye başkan adayı Ahmet Can, Yenişehir Belediye başkan adayı Kasım Kaya ve Büyükorhan Belediye başkan adayı Enes Yılmaz da sahneye çıktı. Salondakileri selamlayan başkan adayları, hep birlikte poz verdi.

Yeniden Refah Partisi adayı belli oldu! Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Sedat Yalçın

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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