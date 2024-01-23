Bursa'da akıl almaz dolandırıcılık! Hiç eline almadığı kredi kartından, 49 kez kredi çektiler!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan emekli adamın, mobil bankacılık hesabını ele geçiren kişiler 49 kez kredi çekerek 300 farklı hesaba gönderdi.

YAYINLAMA
Google News
Bursa'da akıl almaz dolandırıcılık! Hiç eline almadığı kredi kartından, 49 kez kredi çektiler!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde emekli işçinin mobil bankacılık hesabını ele geçiren kişi veya kişiler 49 kez kredi çekip 300 farklı hesaba gönderdiler. Mobilya firmasından emekli işçi İrfan Kahraman'ın (50) başı hiç kullanmadığı kredi kartı yüzünden belaya girdi.

Aralık ayında hiç kullanmadığı kredi kartını ilk kez alışveriş için kullanmak isteyen İrfan Kahraman, bakiye yetersiz uyarısını alınca şaşırdı. Banka müşteri temsilcisini arayan Kahraman, hesabından bir çok kez para çekildiği bilgisini aldı. 49 kez hesabından para çekilen Kahraman, toplamda çekilen 452 bin TL'nin 300 farklı hesaba gönderildiğini öğrenince karakolun yolunu tutarak şikayetçi oldu.

Bursa'da akıl almaz dolandırıcılık! Hiç eline almadığı kredi kartından, 49 kez kredi çektiler!

Kısa sürede 452 bin lirası gitti

Yaşadıkları olayı anlatan İrfan Kahraman, "Aralık ayında kredi kartı vardı. O kartımı kullanmıyordum. Kullanmaya kalktım, bakiye yetersiz dedi. 20 bin lira limitim vardı. Tamamını ele geçirmişler. Hesabımdan 452 bin liraya yakın para çekilmiş. Banka hiç bir bildiri vermedi bana. Bu para yaklaşık 300 farklı IBAN’a gönderilmiş. Kartı öğrendiğimde hemen müşteri hizmetlerini arayıp bloke ettirdim. Emniyete gidip suç duyurusunda bulundum. Aynı günde 2-3 kere para çekildiği günler var. Dekontta öyle görünüyor. Nakit avans olarak çekiliyor. 20, 30, 40 lira olarak çekilip farklı kişilere gönderiliyor. 20 liralık limitim artırılarak 452 bin liraya kadar çıkarılıyor. Bana hiçbir şekilde bildirim gelmedi. 30 senedir çalışıyorum. Kredi çekip ev aldım. İşlemediğim borç yüzünden evimin gitmesinden korkuyorum. Kartı öğrendikten sonra eşim rahatsızdı ve iyice psikolojik çöküntüye uğradık. Düzenimiz kalmadı. Gereken neyse yapılmasını istiyorum” dedi.

Bursa'da akıl almaz dolandırıcılık! Hiç eline almadığı kredi kartından, 49 kez kredi çektiler!

“Hayata tekrar tutunmuşken şu yaşadıklarıma bak”

Evini almak için geçmişte büyük zorluklar çektiğini belirten Hanife Kahraman ise, “Ben meyve topladım evimi ödeyebilmek için. Neler yaşadım, neler gördüm. Mağdur ettiler bizi. Ben kimsenin hakkına girmedim. Neden onlar bizim hakkımıza girdi? Ben zaten hastalık içerisindeyim. Yaşadıklarım beni mahvetti. Şu halime bakın, ayakta zor duruyorum. Bu yaşadıklarım reva mı? Oturduğum yerden olmadık insanlar bizi dolandırıyor. Şu mahallede sorun ben kimsenin hakkına girmemişim. 10 senedir burada oturuyorum. Yetimim anam yok babam yok. Yetimin hakkını neden yediler? Çok zoruma gidiyor. Ben çok şey yaşadım, bu yaşantımı kimseye yansıtmadım. Tam rahata erecektik, şu yaşadıklarımıza bak. Allah sorsun, ne diyeceğimi bilmiyorum, çok zoruma gidiyor. Ben hiç kimsenin hakkına girmesin. Ben çoluğumu, çocuğumu tarlalarda büyüttüm. Haram lokma yedirmedim. Ameliyat olacağım, ben kocamı mı kayırayım, oğlumu mu? 12 kez ameliyat oldum. Hayata tekrar tutunmuşken şu yaşadıklarıma bak" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Avukat Hasan Balyoz da, "Bir gün bir alışveriş esnasında kartını kullanmaya çalışan müvekkilim, bakiye yetersiz uyarısı alıyor. Hemen akabinde bankaya bildiriyor ve bunun nedenini bankaya sorduğunda kredi kartının kullanılmış olduğunu yarım milyona yakın paranın defalarca kez, 300 farklı hesaba, Türkiye’nin dört bir tarafına dağıtıldığını söylüyorlar. Sonrasında müvekkilim suç duyurusunda bulunuyor ve bankayı arayıp hesaplarını kapatıyor. Kredi kartlarına bloke istiyor. Biz de bunun akabinde gerekli yerlere ve bankaya müracaatta bulunduk. Ancak geçen zaman içerisinde bankadan bize herhangi bir geri dönüş sağlanmadı. Biz bunu yargı yoluna taşıyacağız. Burada müvekkilimin herhangi bir şekilde kusuru yok.

Tüketicilerin mevduatlarını, hesaplarını teminat altına almak, güvende tutmak bankanın sorumluluğundadır. Siz ufak bir işlem yapmak istediğinizde dahi bir onay kodu gelir ve sizin müşteri hizmetleri şüpheli işlem yapıldığına dair arama yapar, sizden onay ister. Burada yaklaşık 300 farklı hesaba, Türkiye’nin dört bir tarafına küçük miktarlarda krediler çekilerek dağıtılmış ve banka hiçbir şekilde bunu müvekkilimi bildirmemiştir. Tüketiciye bunu bildirmesi en azından bir onay kodu alması gerekirken banka bu güveni sağlayamamış. Biz bu doğrultuda mahkemeye başvuracağız, emsal kararlar aynı bizim yönümüzde. Bu işlemleri iptal ettireceğiz, mağduriyetimizin giderileceğini düşünüyoruz. Bu tür dolandırıcılıklar karşı bütün vatandaşlarımızı uyarıyoruz" dedi.

Bursa'da akıl almaz dolandırıcılık! Hiç eline almadığı kredi kartından, 49 kez kredi çektiler!

Bu kadarı da fazla! TÜVTÜRK, zamları abarttı: İşte 7 yıllık zam oranı…Bu kadarı da fazla! TÜVTÜRK, zamları abarttı: İşte 7 yıllık zam oranı…

Vatandaş artık alıştı: Gece itibarıyla, benzine 1 liranın üzerinde yeni bir zam bekleniyor…Vatandaş artık alıştı: Gece itibarıyla, benzine 1 liranın üzerinde yeni bir zam bekleniyor…

Araçla dere yatağına uçup takla attı... Yakınlarına arıyarak "arabayı azcık sürttüm" diyerek dalga geçtiAraçla dere yatağına uçup takla attı... Yakınlarına arıyarak "arabayı azcık sürttüm" diyerek dalga geçti

İdo Tatlıses baba oldu! İkiz bebekleri ile ilk fotoğrafını paylaştı!İdo Tatlıses baba oldu! İkiz bebekleri ile ilk fotoğrafını paylaştı!

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Eskişehir’de akıl almaz cinayet! 72 yaşındaki yaşlı kadının katili ambulans şoförü çıktı!
Eskişehir’de akıl almaz cinayet! 72 yaşındaki yaşlı kadının katili ambulans şoförü çıktı!
Hırsızlar bu sefer 527 yıllık tarihi caminin kurşunlarına göz dikti! Söküp hurdacıya 700 tl'ye sattılar!
Hırsızlar bu sefer 527 yıllık tarihi caminin kurşunlarına göz dikti! Söküp hurdacıya 700 tl'ye sattılar!
Göl manzaralı TOKİ konutlarına kavuşan depremzedeler devlete övgü yağdırdı!
Göl manzaralı TOKİ konutlarına kavuşan depremzedeler devlete övgü yağdırdı!
Ataşehir'de iki katlı bir binanın balkonu çöktü!
Ataşehir'de iki katlı bir binanın balkonu çöktü!
Son Haberler
Yeniden Refah Partisi adayı belli oldu! Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Sedat Yalçın
Yeniden Refah Partisi adayı belli oldu! Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Sedat Yalçın
Bursa'da akıl almaz dolandırıcılık! Hiç eline almadığı kredi kartından, 49 kez kredi çektiler!
Bursa'da akıl almaz dolandırıcılık! Hiç eline almadığı kredi kartından, 49 kez kredi çektiler!
Sektör kaynakları alarm verdi, sürücüler dikkat! Bu gece benzine büyük zam yolda
Sektör kaynakları alarm verdi, sürücüler dikkat! Bu gece benzine büyük zam yolda
Bu kadarı da fazla! TÜVTÜRK, zamları abarttı: İşte 7 yıllık zam oranı…
Bu kadarı da fazla! TÜVTÜRK, zamları abarttı: İşte 7 yıllık zam oranı…
İzmir'de akıl almaz olay! Motosikletli kuryenin sakladığı uyuşturucu madde bakın nereden çıktı!
İzmir'de akıl almaz olay! Motosikletli kuryenin sakladığı uyuşturucu madde bakın nereden çıktı!
İzmir'de esrarengiz olay! Tarihi Asansör yakınındaki arazide dolaşan hurdacı, insan kemikleri buldu!
İzmir'de esrarengiz olay! Tarihi Asansör yakınındaki arazide dolaşan hurdacı, insan kemikleri buldu!
Çok Okunanlar
Altın bu gün ne kadar, gram ve çeyrek altın kaç TL yükseliyor mu düşüyor mu? İşte 23 Ocak Salı güncel altın fiyatları
Altın bu gün ne kadar, gram ve çeyrek altın kaç TL yükseliyor mu düşüyor mu? İşte 23 Ocak Salı güncel altın fiyatları
Ev hanımlarına büyük müjde! O destek kapsamında ev hanımlarına yılda 25 bin 600 TL destek
Ev hanımlarına büyük müjde! O destek kapsamında ev hanımlarına yılda 25 bin 600 TL destek
Kulp Kaymakamı Burak Akeller'in Cami imamını dövdüğü iddialarının perde arkası ve şok gerçekleri ortaya çıktı!
Kulp Kaymakamı Burak Akeller'in Cami imamını dövdüğü iddialarının perde arkası ve şok gerçekleri ortaya çıktı!
10 il için sarı kod verildi! Kar, buzlanma ve fırtına geliyor
10 il için sarı kod verildi! Kar, buzlanma ve fırtına geliyor
Valilik açıkladı, hamile ve engelli kamu çalışanlarına 1 gün izin verildi!
Valilik açıkladı, hamile ve engelli kamu çalışanlarına 1 gün izin verildi!
Haber alınamayan emekli öğretmenin cansız bedeni, evindeki çöplerin arasından çıktı!
Haber alınamayan emekli öğretmenin cansız bedeni, evindeki çöplerin arasından çıktı!
Yorumlananlar
AK Parti İstanbul ilçe Belediye Başkan adayları belli oldu? AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları tam listesi 2024
AK Parti İstanbul ilçe Belediye Başkan adayları belli oldu? AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları tam listesi 2024
Mersin’de yolcu otobüsü faciası: Virajı alamadı, devrildi 9 ölü, 28 yaralı var
Mersin’de yolcu otobüsü faciası: Virajı alamadı, devrildi 9 ölü, 28 yaralı var
Emekliye ek zam mı geliyor? Seçim öncesi Erdoğan müjde verebilir
Emekliye ek zam mı geliyor? Seçim öncesi Erdoğan müjde verebilir