Sektör kaynakları alarm verdi, sürücüler dikkat! Bu gece benzine büyük zam yolda

Ham petrol fiyatlarındaki artışa dolardaki kur farkı da eklenince zam kaçınılmaz oldu. Sektör kaynakları sürücüler için alarm vererek büyük zam haberini basın kuruluşlarıyla paylaştı. Buna göre edinilen bilgilere göre; bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına tek seferde 1 lira 46 kuruşluk zam bekleniyor.

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Sektör kaynakları alarm verdi, sürücüler dikkat! Bu gece benzine büyük zam yolda

Piyasalarda dalgalanmalar sürerüyor.

Bu bağlamda benzin fiyatı ve mazot fiyatı için brent petrol doğrudan belirleyici olmaya devam ediyor.

Sık sık değişime uğrayan fiyatlar, kimi zaman sürücülere nefes olurken kimi zaman da çileden çıkarıyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde, motorine 1 lira 15 kuruşluk zam geldi. Gözler ise bu kez benzine çevrildi. Brent petrolde yaşanan hareketlilik zammı da beraberinde getirdi. Tabela bir kez daha değişiyor.

Bu gece benzine büyük zam yolda

Benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren zam geliyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre benzine, 1 lira 46 kuruş zam bekleniyor.

Motorin grubunda ise herhangi bir yeni hareketlilik bulunmuyor.

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Güncel fiyatlar

İstanbul'da motorin litre fiyatı 40.21 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise 36.91 liradan satılıyor.

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