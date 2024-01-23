Hırsızlar bu sefer 527 yıllık tarihi caminin kurşunlarına göz dikti! Söküp hurdacıya 700 tl'ye sattılar!

Bursa'da 527 yıllık tarihi caminin etrafında dolaşan hırsızlar kurşunları gözlerine kestirdiler. Göz diktikleri kurşunları yerinden sökerek alıp kaçtılar.

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Hırsızlar bu sefer 527 yıllık tarihi caminin kurşunlarına göz dikti! Söküp hurdacıya 700 tl'ye sattılar!

Bursa'da 527 yıllık tarihi caminin kurşunlarını çalan hırsızlar polisin operasyonuyla kıskıvrak yakalandı.
Olay, geçtiğimiz pazar günü sabaha karşı saat 05.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesinde bulunan Meydancık Camisi'nde meydana geldi.

527 YILLAK CAMİNİN KURŞUN LEVHALARINI SÖKÜP 700 TL'YE SATTILAR

Edinilen bilgiye göre, Fatih döneminde Kazzazoğlu Sole Mehmet Paşa tarafından 1497 yılında yaptırılan camide görev yapan imam Mehmet Ç. (57) çatıda bulunan kurşun levhaların olmadığı gördü. İmamın durumu polise bildirmesi üzerine Yıldırım ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yıldırım SÖS Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Olay yerinde bulunan tüm güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, şüphelilerin camiden biraz uzaklaştıktan sonra ticari taksiye binerek merkez Osmangazi ilçesinde bulunan bir hurdacıya kurşun levhayı 700 lira karşılığında sattıklarını tespit etti.

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Harekete geçen ekipler hurdacıya giderek kurşun levhayı geri alırken şüphelilerin kimlik tespitini de yaptı. Şüphelilerin oradan da yine aynı ilçede bulunan Demirkapı Mahallesi'ne gittiklerinin tespit edilmesinin ardından yapılan operasyonla Ç.F. ve Y.K. isimli şahıslar gözaltına alındı.

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Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte adliyeye sevk edildi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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