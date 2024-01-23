Bu kadarı da fazla! TÜVTÜRK, zamları abarttı: İşte 7 yıllık zam oranı…

Zamların ardı arkası kesilmezken, bazı kalemlerin artışına vatandaş akıl sıra erdiremiyor. Fahiş artışlar için yetkililerden medet uman halkın eli boş dönüyor. 7 yıllık TÜVTÜRK’ün zam oranı ise adeta dudak uçuklattı.

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Bu kadarı da fazla! TÜVTÜRK, zamları abarttı: İşte 7 yıllık zam oranı…

Her sene düzenli olarak zam gören TÜVTÜRK, sürücüleri canından bezdirdi. 2027 senesinden bu yana ciddi zamlar gören muayene ücretlerini araç sürücüleri fazla buluyor. Bazı kesimler ise, enflasyona göre normal olduğunu söylüyor.

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7 YILDA YÜZDE 818’LİK ZAM

Zorunlu araç muayene ücretleri, araç sürücülerinin adeta belini büküyor. Bazı araçlarda senelik, bazı araçlar ise iki yılda bir uygulanıyor. Bu muayenenin zorunluluğu fiyatlarla birleşince insanları adeta çileden çıkarıyor.

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Yapılan araştırmaya göre TÜVTÜRK 2017 senesinden bu yana toplamda yüzde 818’lik bir artışa imza attı. 2007 yılında özelleştirilen TÜVTÜRK, kamudan tamamen ayrılmıştı.

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YILDAN YILA DEĞİŞİM

Sıradan bir araç için 2017’de 198,24 lira olan araç muayene bedeli 2022 yılında 507 liraya çıkmıştı. 2022 ve 2023 seneleri ise zam tavan yaptı.

Sözcü tarafından paylaşılan haberde yıldan yıla artışa dikkat çekildi. Ancak en yüksek artışı 2023 yılında gördü. Geçen yıl yüzde 222 zam yapan TÜVTÜRK, standart 507 lira 40 kuruştan 1.130 liraya çıkardı.

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2024 YILI DA ZAMDAN NASİBİNİ ALDI

TÜVTÜRK, bu seneyi de boş geçmedi. 2024 yılı için muayene ücretinde ise yüzde 61 oranında zamlandı. Buna göre standart araç için 1.130 lira olan muayene ücreti 1.821 liraya çıktı.

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