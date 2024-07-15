Yapı Kredi uçak bileti alacaklara müjdeyi verdi! Bilet alana 1000 TL hediye

Yapı Kredi Bankası, Türkiye'nin en büyük özel bankaları arasında yer alıyor ve 1 Temmuz'dan itibaren 31 Temmuz'a kadar sürecek özel bir kampanya düzenliyor. Bu kampanya kapsamında, Yapı Kredi'ye ilk kez müşteri olacak kişiler, YKUCAK1000 kampanya kodunu kullanarak uçak bileti masraflarının 1000 TL'sine kadar iadesinden yararlanabilecekler.

Kampanya koşulları

Kampanyadan yararlanmak için Yapı Kredi müşterisi olan kişiler, Yapı Kredi Mobil uygulamasını indirmelidir. Kampanya kodunu kullanarak yapılan başvurular, belirli koşulları karşılayan yeni müşteriler için geçerli olacak. Yapı Kredi'nin resmi web sitesi, başvuru prosedürlerini ve tüm ayrıntıları göstermektedir.

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Yapı Kredi'ye ilk defa müşteri olanlar, 1 Temmuz 2024'ten 31 Temmuz 2024'e kadar "YKUCAK1000" kampanya kodunu kullanarak kampanyadan yararlanabileceklerdir.

Müşteriler, kampanyadan yararlanmak için Yapı Kredi Mobil'i indirdikten sonra "Yapı Kredi Müşterisi Ol" adımından geçmelidir. Kampanya, süreci bu şekilde tamamlamayan müşterilere fayda sağlamaz.

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Yapı Kredi Mobil üzerinden Yapı Kredi müşterisi olduktan sonra bireysel kredi kartı başvurusunda bulunan kişiler, başvurularının Yapı Kredi tarafından değerlendirilmesi ve kartlarının kullanıma açılması durumunda kampanyadan yararlanabilir.

Yapı Kredi müşteri olma adımda, kullanıcılar referans kodu alanına kampanya kodunu girmelidir. Kampanya kodunu girmeden bir müşteri kampanyadan yararlanamayacaktır.

Uçak bileti, Yapı Kredi kredi kartı ile müşteri olduktan sonraki 24 saat içinde alınmalıdır.