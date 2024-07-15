EURO 2024’ü kim kazandı! Şampiyon İspanya mı oldu?

EURO 2024 kim kazandı? EURO 2024 şampiyonu kim oldu? Turnuvanın enleri ve final maçı ile alakalı gelişmeleri sizler için derledik. İspanya ile İngiltere arasında oynanacak final müsabakası Türkiye saatiyle 22:00'de oynandı.

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EURO 2024’ü kim kazandı! Şampiyon İspanya mı oldu?

İngiltere ve İspanya arasında EURO 2024 Avrupa Şampiyonası final müsabakası oynanacak. Müsabaka sonrası, yeni Avrupa Şampiyonu ülkesi belirlenecek. A Milli Takımımız, Hollanda karşısında iyi başlayıp kötü bitirirken turnuvaya veda etti ve ev sahibi Almanya çeyrek finalde elendi.

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İspanya ile İngiltere arasında oynanacak final müsabakası Türkiye saatiyle 22:00'de oynandı.

EURO 2024’ü kim kazandı?

EURO 2024'te İspanya, İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu.

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