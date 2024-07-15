EURO 2024’ü kim kazandı! Şampiyon İspanya mı oldu?

İngiltere ve İspanya arasında EURO 2024 Avrupa Şampiyonası final müsabakası oynanacak. Müsabaka sonrası, yeni Avrupa Şampiyonu ülkesi belirlenecek. A Milli Takımımız, Hollanda karşısında iyi başlayıp kötü bitirirken turnuvaya veda etti ve ev sahibi Almanya çeyrek finalde elendi.
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İspanya ile İngiltere arasında oynanacak final müsabakası Türkiye saatiyle 22:00'de oynandı.
EURO 2024’ü kim kazandı?
EURO 2024'te İspanya, İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu.