EURO 2024’ü kim kazandı! Şampiyon İspanya mı oldu? EURO 2024 kim kazandı? EURO 2024 şampiyonu kim oldu? Turnuvanın enleri ve final maçı ile alakalı gelişmeleri sizler için derledik. İspanya ile İngiltere arasında oynanacak final müsabakası Türkiye saatiyle 22:00'de oynandı.