DHMİ personel alımı yapacak! 4 farklı kadroda 90 personel alınacak

DHMİ, 2024 KPSS/1 tercih başvuruları için 90 personel almayı planlıyor. Bu alımlar için hangi pozisyonlar talep edilmektedir ve başvuru koşulları neler?

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DHMİ personel alımı yapacak! 4 farklı kadroda 90 personel alınacak

DHMİ, çeşitli pozisyonlarda toplam doksan kişiyi istihdam edeceğini duyurdu. İşte alınacak kadrolar:

Makine, İş Makineleri, Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi, Bilgisayar Destekli Makine veya Termik Santral Makineleri önlisans programlarından birinden mezun olmak için 3366 nitelik kodu gereklidir.

3368 nitelik kodu: İş Makineleri Operatörlüğü önlisans derecesi.

Otomobil Tasarım ve İmalat, Otomobil Satış Sonrası Hizmet, Motor, Otomobil, Otomobil Endüstrisi, Oto Motor Teknolojileri, Oto Motor Elektrik-Elektronik, Oto Tamir ve Bakım ve Oto Teknolojisi önlisans programlarından mezun olmak gerekir.

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Makine, İş Makineleri, Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi, Bilgisayar Destekli Makine veya Termik Santral Makineleri önlisans programlarından birinden mezun olmak için 3366 nitelik kodu gereklidir.

392 nitelik kodu: Mekatronik veya Mekatronik Teknolojisi önlisans programından mezun olmak.

287 nitelik kodu: Termik Santrallerde Enerji Üretimi; Hidroelektrik Santrallar; Elektrik Enerjisi Üretimi, İletim ve Dağıtımı; ve Enerji Önlisans Programları.

Makine, İş Makineleri, Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi, Bilgisayar Destekli Makine veya Termik Santral Makineleri önlisans programlarından birinden mezun olmak için 3366 nitelik kodu gereklidir.

Elektronik, Elektrik-Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Elektronik Teknolojisi, Elektrik ve Elektronik Teknolojisi, Elektrik-Elektronik Teknikerliği veya Deniz Elektroniği önlisans programlarından mezun olmak için 3293 nitelik kodu gereklidir.

493 nitelik kodu: Havacılık Yönetimi, Havacılık İşletmeciliği, Havacılık, Sivil Hava İşletmeciliği veya Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği lisans programlarından mezun olmak.

Başvuru

DHMİ bünyesindeki KPSS 2024/1 memur alımı başvuruları, ÖSYM'nin AİS internet sitesinden online olarak yapılabilir. 18 Temmuz 2024 tarihine kadar başvurular tamamlanmalıdır. ÖSYM'nin resmi internet sitesinde bulunan tercih kılavuzunu inceleyerek adaylar başvurularını tamamlayabilirler.

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