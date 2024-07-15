DHMİ personel alımı yapacak! 4 farklı kadroda 90 personel alınacak

DHMİ, çeşitli pozisyonlarda toplam doksan kişiyi istihdam edeceğini duyurdu. İşte alınacak kadrolar:

Makine, İş Makineleri, Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi, Bilgisayar Destekli Makine veya Termik Santral Makineleri önlisans programlarından birinden mezun olmak için 3366 nitelik kodu gereklidir.

3368 nitelik kodu: İş Makineleri Operatörlüğü önlisans derecesi.

Otomobil Tasarım ve İmalat, Otomobil Satış Sonrası Hizmet, Motor, Otomobil, Otomobil Endüstrisi, Oto Motor Teknolojileri, Oto Motor Elektrik-Elektronik, Oto Tamir ve Bakım ve Oto Teknolojisi önlisans programlarından mezun olmak gerekir.

Borsada hangi hisseler kazandıracak? O hisseleri alanlar paraya para demeyecek

Kripto paralarınız çalınabilir! Kripto hırsızlığı rekora gidiyor!

Emekli olacaklar dikkat edin! 2025’te emekli olanlar az mı maaş alacak

Makine, İş Makineleri, Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi, Bilgisayar Destekli Makine veya Termik Santral Makineleri önlisans programlarından birinden mezun olmak için 3366 nitelik kodu gereklidir.

392 nitelik kodu: Mekatronik veya Mekatronik Teknolojisi önlisans programından mezun olmak.

Haberin Devamı

287 nitelik kodu: Termik Santrallerde Enerji Üretimi; Hidroelektrik Santrallar; Elektrik Enerjisi Üretimi, İletim ve Dağıtımı; ve Enerji Önlisans Programları.

Makine, İş Makineleri, Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi, Bilgisayar Destekli Makine veya Termik Santral Makineleri önlisans programlarından birinden mezun olmak için 3366 nitelik kodu gereklidir.

Elektronik, Elektrik-Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Elektronik Teknolojisi, Elektrik ve Elektronik Teknolojisi, Elektrik-Elektronik Teknikerliği veya Deniz Elektroniği önlisans programlarından mezun olmak için 3293 nitelik kodu gereklidir.

493 nitelik kodu: Havacılık Yönetimi, Havacılık İşletmeciliği, Havacılık, Sivil Hava İşletmeciliği veya Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği lisans programlarından mezun olmak.

Başvuru

DHMİ bünyesindeki KPSS 2024/1 memur alımı başvuruları, ÖSYM'nin AİS internet sitesinden online olarak yapılabilir. 18 Temmuz 2024 tarihine kadar başvurular tamamlanmalıdır. ÖSYM'nin resmi internet sitesinde bulunan tercih kılavuzunu inceleyerek adaylar başvurularını tamamlayabilirler.