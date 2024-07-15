Bakanlık personel alımı yapacak! 84 yeni personel alınacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, idari ve teknik personel alımı yapacak. Bilgisayar İşletmeni Önlisans Mezunları İçin Kadrolar ve Şartlar 29 Tekniker Alımı 1 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 1 Bilgisayar İşletmeni 2 Sağlık Teknikeri 12 Mühendis 4 Memur 2 Bilgisayar İşletmeni Önlisans Mezunları İçin Kadrolar ve Şartlar 29 Tekniker Alımı yapılacak.

84 yeni personel yapılacak

Güverte, Deniz Ulaştırma ve İşletme 3315, Dokumacılık ve El Sanatları, Geleneksel El Sanatları ve El Basmacılığı 3225, Acil Durum ve Afet Yönetimi 3388, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 34

Adalet 3173 Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, İşletme Muhasebesi 1 Bilgisayar İşletmeni Alımı

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3163 Genel İşletme, İşletmecilik, İş İdaresi, Ticaret ve Yönetim, Endüstriyel Yönetim, Orta Kademe Yönetim, Girişimcilik ve Proje Yönetim Asistanlığı, İşletme Organizasyonu ve Çiftlik Yönetimi, İşletme Yönetimi, Yönetim, Sevk ve İdare 2 Sağlık Teknikeri Alımı

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3009 Ameliyathane Teknikerliği, Cerrahi Teknikerliği, Ameliyathane Hizmetleri, Cerrahi 3037 Radyoloji ve Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Lisans Mezunları İçin Kadrolar ve Şartlar 12 Mühendis Alımı

4531 Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği 4561 Kimya Mühendisliği, Kimya ve Süreç Mühendisliği, Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya 4611 Elektrik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4639 Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Makine Mühendisliği ve İmalat Mühendisliği

Bilgisayar İşletmeni Alımı 4431 İşletme, İşletmecilik, İşletme-Maliye, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, Yönetim ve Organizasyon, Yönetim Bilimleri ve Liderlik, Muhasebe-Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Pazarlama, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Bilgi Yönetimi 4459 Maliye, Muhasebe ve Maliye veya Maliye-Muhasebe 4502 İnsan Kaynakları Yönetimi veya İnsan Kaynakları 2 Bilgisayar İşletmeni Alımı

İktisat, İş İdaresi ve İktisat, Yönetim ve Organizasyon, Yönetim Bilimleri, Yönetim Bilimleri ve Liderlik, Muhasebe-Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Pazarlama, İşletme Bilgi Yönetimi

Başvurular Nereden ve Nasıl Yapılacak?

KPSS 2024/1 tercih başvuruları kapsamında adaylar, 18 Temmuz 2024 tarihine kadar ÖSYM'nin AİS internet sitesi aracılığıyla başvurularını yapabileceklerdir. Başvuruların doğru ve eksiksiz yapılması çok önemlidir. Tercih yapmadan önce, adayların ilgili kadro ve nitelikler hakkında ayrıntılı bilgi edinmeleri tavsiye edilir.