Veli Ağbaba CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı: İmamoğlu aday olmazsa en kuvvetli aday Mansur Yavaş'tır

CHP'de İBB yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu sonrası cumhurbaşkanı adaylığı konusu da gündemden düşmüyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sözcü gazetesine verdiği röportajda konuyla ilgili soruya, "Ekrem İmamoğlu ne benim ne partinin, resmen Türkiye’nin adayı oldu. Ben kendimi bir seçenek olarak tutup diğer formüllerin önünü tıkamak istemem. Mansur Bey de bu şartlar altında yadsınmayacak seçenektir" yanıtını vermişti.

"İMAMOĞLU OLMAZSA EN KUVVETLİ ADAY MANSUR YAVAŞTIR"

Özgür Özel'in Mansur Yavaş'la ilgili sözleri CHP kulislerini hareketlendirirken, konuya ilişkin olarak dikkati çeken bir açıklama daha geldi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fuat Atik'in "CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı kim?" sorusunu "Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’dur. Ama kendisi aday olamazsa CHP’deki en güçlü aday Mansur Yavaş’tır" şeklinde yanıtladı.

