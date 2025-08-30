CHP'nin "şaibeli" İstanbul il kongresi iddianamesinde adı geçen 10 Şüpheli kim, ne ile suçlanıyorlar, haklarında kaç yıl ceza isteniyor?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın son seçiminde, “seçime hile karıştırıldığı ve Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet edildiği” iddiasıyla başlatılan soruşturma tamamlandı. İddianamede, savcılığa bir CD ile ihbar dilekçesi teslim edildiği, incelenen CD'de CHP'nin Ekim 2023'te gerçekleştirdiği İstanbul İl Başkanlığı seçiminde usulsüzlükler yapıldığına dair iddialar içerdiğinin görülmesi üzerine soruşturmaya başlandığı belirtildi.

USULSÜZLÜĞÜN SES KAYDI

İhbar dilekçesinde, eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın, Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi Fahrettin Çırak'ın, eski Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in ve Beykoz ilçesi adına İl Delegesi olan iki kişinin konuşmalarında seçimde Özgür Çelik'e oy verilmesi adına delegelere para teklif edildiği iddialarının yer aldığı kaydedildi. İddianamede, ihbar dilekçesi ile CD üzerinde bilirkişi incelemesi yapıldığı ifade edildi. CD içerisinde yer alan konuşma kayıtlarında, CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimi için Özgür Çelik'in desteklenmesi karşılığında delegelere para verilmesi konusunun konuşulduğu, oy kullanacak 2 il delegesi için 150 bin lira teklif edildiği, delegelerin de bu paranın az olduğu ve 3 kişi için 750 bin lira istediklerini söyledikleri aktarıldı.

MARKET KARTI VERİLDİ

İddianamede tanık olarak ifadesi alınan Tolgahan Erdoğan, Özgür Çelik'in desteklenmesi için Baki Aydöner, Özgen Nama ve Ozan Işık tarafından bazı delegelere 15 ila 20 bin liralık market yardım kartı dağıtıldığını ileri sürdü. Ümraniye ilçesinde delege olan bir şahsa ise Çelik lehine oy kullanması için Beşiktaş Belediyesi'nde ihale verildiği iddia edildi.

PENDİK İLÇE BAŞKANI NİYAZİ GÜNERİ KİPTAŞ’TAN DAİRE ALDI

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan CHP İstanbul İl Delegesi Müslim Aytaç ise “Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel'in arasındaki yarış ilçe teşkilatlarında başladı. Pendik’te Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Niyazi Güneri ilçe başkanı seçildi. Ancak ilerleyen süreçten Niyazi Güneri 180 derece değişerek, il başkanlığı seçiminde Özgür Çelik'i desteklememiz gerektiğini konuşmaya başladı” diye konuştu. Bu değişimin nedenini anlatan Aytaç, “Sonradan öğrendiğimize göre Niyazi Bey'in il kongresi ve genel kurultay sürecinde İBB’ye bağlı olan KİPTAŞ’tan 2 adet ev sahibi olduğunu öğrendik” ifadelerini kullandı.

MAHKEMEYE GÖNDERİLDİ

İddianamede, ses kaydı, bilirkişi raporu, şüpheli Veli Güneş'in ifadesi çerçevesinde, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de aralarında bulunduğu 10 şüpheli hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istedi. Başsavcılıkça onaylanan iddianame, İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

10 ŞÜPHELİ KİM, HAKLARINDA KAÇ YIL CEZA İSTENİYOR?

CHP İstanbul Kurultayı'nda "oylamaya hile karıştırdığı" suçlamasıyla 10 kişi hakkında 3 yıla kadar hapis istendi:

1-Özgür Çelik

2-İnan Güney

3-Aydın Karaaslan

4-Fahrettin Çırak

5-Melda Tanişman Tutan

6-Niyazi Güneri

7-Rıza Akpolat

8-Tülay Yavuz

9-Uğur Gökdemir

10-Veli Gümüş

