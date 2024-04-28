Uzmanlar alarm verdi! Bir sonraki pandemi için kritik iddia

Bilim adamları, yakın gelecekte yeni bir salgını tetikleme olasılığı en yüksek patojenin "grip virüsü" olduğunu düşünüyor. Bilim adamlarının yüzde 57'si, grip virüsünün bir sonraki pandemiyi başlatacağını düşünüyorken, yüzde 21'i henüz tanımlanmamış bir virüs olan "Hastalık X" olarak bilinen bir virüsün ortaya çıkabileceğine inanıyor. Bilim adamlarının yalnızca yüzde 1 ila yüzde 2'si, Lassa, Nipah

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Uzmanlar alarm verdi! Bir sonraki pandemi için kritik iddia

Uluslararası bir araştırmaya göre, araştırmacıların %57'si bir sonraki ölümcül pandeminin bir "grip virüsü" türünden kaynaklanacağını düşünüyor.

Çalışmayı yürüten Köln Üniversitesi'nden Jon Salmanton-García, gribin sürekli geliştiğini ve mutasyona uğradığını gösteren uzun vadeli araştırmalara dayanarak, gribin dünyanın en büyük pandemi tehdidi olduğu fikrini savundu.

Garcia, "Her kış bir grip virüsü ortaya çıkar" dedi. Bu salgınlar küçük salgınlar kategorisine girer. Çok öldürücü olmadıkları için az ya da çok kontrol altındalar; ancak bu durum sonsuza kadar böyle kalmayacak" dedi.

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Gripten sonra en yüksek olasılık: "HASTALIK X"

Araştırmaya katılan uzmanların yüzde 21'ine göre, "Hastalık X" olarak bilinen bir virüs, gripten sonra pandeminin bir sonraki en olası nedeni olabilir.

Bu araştırmacılar, bir sonraki salgının, Covid-19'un nedeni olan Sars-CoV-2 virüsü gibi henüz tanımlanamayan bir mikroorganizmadan kaynaklanabileceğini düşünüyor.

Bilim adamlarının yalnızca yüzde 1 ila yüzde 2'si, Lassa, Nipah, Ebola ve Zika virüsleri gibi diğer ölümcül virüsleri ciddi bir küresel tehdit olarak gördü.

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