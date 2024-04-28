Banka müşterisi olmanıza gerek yok! Maaşın 14 katı kredi verilecek

Vakıfbank, finansal zorluklarla karşı karşıya olanlara umut verici bir haberle geldi. Maaşınızın tam on dört katını alabilirsiniz. Vakıfbank hesabı olan kişiler için yeni fırsat var.

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Banka müşterisi olmanıza gerek yok! Maaşın 14 katı kredi verilecek

Kamu bankalarından biri olan Vakıfbank, nakit destekleriyle vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Vakıfbank hesabınız varsa maaşınızın on dört katı kredi alabilirsiniz.

Vakıfbank kredi kampanyası

Vakıfbank, maaş müşterilerine sunduğu avantajlarla öne çıkıyor. Vakıfbank müşterileri artık maaşlarının on dört katına kadar ödeme yapabilecekler. Bu fırsat hem para tasarrufu hem de yatırım yapmanıza olanak tanır. Maaşlarını Vakıfbank'a aktaran kişiler bu avantajlardan kolaylıkla yararlanabilir.

Yaşadığınız bankada Vakıfbank hesabı olanlar bu fırsatlardan hemen yararlanabilirler. Maaşınız 14 katı kredi imkanı! Henüz Vakıfbank hesabı olmayanlar, bir hesap açarak bu avantajlardan yararlanabilir. Vakıfbank müşterisi olarak maaşınızı Vakıfbank hesabınıza taşıyarak avantajlı fırsatlardan yararlanabilirsiniz.

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Vakıfbank, müşteri portföyünü genişletmek için başlattığı bu kampanyayla hem müşterileri mutlu ediyor hem de bankasına yeni müşteri çekiyor. Vakıfbank müşterileri, maaşlarının on dört katı ödeme fırsatına sahip olma şansına sahiptir.

Vakıfbank müşterisi olmayanlar, en yakın banka şubesine giderek hesap açabilir. Bankaya gitmeyen müşteriler için mobil bankacılık aracılığıyla kimlik doğrulama ve online hesap açma fırsatı da sunuyor. Hesap açmak için müşteri temsilcileri ile görüntülü olarak konuşabilirsiniz.

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