Ünlü spikerler gözaltına alınmıştı: Çekler kasadan çıktı! 'Hayali' vurgun iddiası gündemde!

Cafer Mahiroğlu'na ait şirketin İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni hayali araç bakımlarıyla dolandırdığı; Halk TV'nin yıllardır haksız kazançla sağlanan milyonlarca lirayla fonlandığı ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'Halk TV'yi fonlama soruşturması'nda 3. dalga operasyon düzenlendi. Rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlamalarıyla yürütülen soruşturmada 12 kişi hakkında yakalama kararı verildi; 9'u gözaltına alındı.

İHALELER İÇİN RÜŞVET

Savcılığın iddiasına göre, Cafer Mahiroğlu'na ait Bustech Araç Bakım Onarım Hizmetleri A.Ş. üzerinden İzmir Büyükşehir Belediyesi ihaleleri rüşvet karşılığında alındı. Şirket aracılığıyla Halk TV ile bağlantılı kişi ve şirketlere para aktarıldı. Bu paraların farklı hesaplarda dolaştırılarak aklanmaya çalışıldığı öne sürüldü.

2021'DEN BERİ AYNI ÇARK

Gizli tanık ve etkin pişmanlık ifadelerine göre de Halk TV'nin ekonomik sıkıntı yaşamaması amacıyla 2021'den itibaren belediyenin araç bakım, onarım ve temizlik ihalelerinin usulsüz şekilde alındı. Sorumlu kişilere elden döviz ve Türk Lirası'yla rüşvet verildiği; para fotoğrafları, HTS kayıtları ve ifadelerin bu iddiaları desteklediği bildirildi.

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ÇEKLER KASADAN ÇIKTI

Soruşturma dosyasına göre Esbakım, Korganlar, HMF ve Repar isimli yedek parça şirketlerinin yöneticileriyle anlaşma yapıldı. Gerçekte alınmayan mal ve hizmetler için Bustech adına naylon faturalar düzenlendiği, şirketlere yüzde 12-14 oranında komisyon verildiği iddia edildi. Firmalara verilmesi gereken çeklerin Halk TV kasasında ele geçirildiği belirtildi.

SPİKER ÇİFT DAHİL 9 GÖZALTI

Halk TV spikeri Özge Ece Üner Bayramoğlu, eşi Deniz Bayramoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanı Ulaş Eroğlu'nun da aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Gözaltındaki diğer zanlıların Bustech yöneticileri Haydar Rüzgar ve Ahmet Keçiyokuşu, satın alma müdürü Halit Akın, belediye personeli Aşkın Tahan, Korganlar firma sahibi Ali Kemal Korgan ve HMF Taşımacılık firma sahibi Hamza Okuyucu olduğu öğrenildi. Esbakım sahibi Emre Kaya firari, Halk TV Haber Koordinatörü Hakan Kürşad Oğuz yurtdışında, Repar sahibi Recep Ersü ise başka bir suçtan cezaevinde bulunuyor.

AYLIK 1.6 MİLYON LİRAYA YALAN HABER

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Bustech'e çeklerle ödeme yapıldığı, bu çeklerin nakde çevrilmesinden sonra Halk TV spikeri Özge Ece Üner Bayramoğlu ile eşi Deniz Bayramoğlu'na aylık 1 milyon 650 bin lira gayriresmî ödeme yapıldığı iddia edildi.

Para karşılığında da gerçeğe aykırı haberler yaptırıldığı ileri sürüldü.

Kaynak: Haber7

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