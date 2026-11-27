“Rahim korunuyor, hasta 1–2 haftada günlük hayatına dönüyor.”

Girişimsel Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mutlu Cihangiroğlu, miyomların uygun hastalarda kesi yapılmadan ve rahim alınmadan embolizasyon yöntemiyle tedavi edilebildiğini söyledi. Yöntemle hastaların yaklaşık yüzde 85–90’ında şikâyetler kayboluyor ya da belirgin şekilde azalıyor.

Miyomların kadınlarda en sık görülen iyi huylu rahim tümörü olduğunu hatırlatan Cihangiroğlu, “Kadınların yaklaşık dörtte biri ile yarısında miyom görülüyor. Bugün uygun hastalarda rahmi koruyarak, genel anestezi gerekmeden tedavi yapabiliyoruz. Hastalarımızın çoğu 1–2 hafta içinde günlük hayatına dönüyor” dedi.

Miyomların önemli bir kısmının belirti vermediğini belirten Cihangiroğlu, belirti verdiğinde en sık uzun süren ve yoğun adet kanaması, kansızlık, kasık ağrısı, baskı hissi ve sık idrara çıkma görüldüğünü söyledi.

Miyomu besleyen damarlar tıkanıyor

Yöntemi anlatan Cihangiroğlu, “Kasıktan ya da bilekten girdiğimiz ince bir kateterle rahim atardamarlarına çok küçük partiküller bırakıyoruz. Bunlar miyomun kan akışını kesiyor, normal rahim dokusu ise zarar görmüyor. Miyomların hacmi ilk 6 ay içinde ortalama yarı yarıya küçülüyor” diye konuştu.

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Cihangiroğlu, işlemin lokal anestezi ve hafif sedasyonla 45–90 dakikada yapıldığını, dikiş gerekmediğini ve hastanın çoğunlukla bir gece hastanede kaldığını belirtti. Yöntemin ameliyata göre en önemli avantajının rahmin korunması ve rahimdeki tüm miyomların aynı anda tedavi edilmesi olduğunu vurguladı. Amerikan Kadın Hastalıkları ve Doğum Birliği (ACOG) da yöntemi rahmini korumak isteyen kadınlar için bir seçenek olarak öneriyor.

Kimler için uygun?

En uygun adayların belirti veren miyomu olan ve rahmini korumak isteyen kadınlar olduğunu söyleyen Cihangiroğlu, çok sayıda ya da tekrarlayan miyomu olanların ve ameliyat riski yüksek hastaların da bu gruba girdiğini ifade etti. Gebelik, aktif pelvik enfeksiyon ve kanser şüphesinde ise yöntemin uygun olmayabileceğini, uygunluğun kontrastlı MR ve kadın doğum uzmanıyla ortak değerlendirmeyle belirlendiğini kaydetti.

Yan etkiler genellikle ilk 72 saatte

Ciddi komplikasyonların nadir olduğunu belirten Cihangiroğlu, en sık ilk 24–72 saatte kramp tarzı ağrı, hafif ateş ve bulantı görüldüğünü, bunların ilaçlarla kontrol edildiğini söyledi. Daha seyrek olarak enfeksiyon ve özellikle 45 yaş üstünde erken menopoz riski bulunduğunu da hatırlattı.

İyileşme sürecine de değinen Cihangiroğlu, “Çoğu hasta ertesi gün evine dönüyor. Normal yaşama dönüş ortalama 5–7 gün sürüyor; ameliyatta bu süre 4–6 haftayı bulabiliyor. Adet kanamalarındaki belirgin azalma genellikle ilk 3 ay içinde fark ediliyor” bilgisini verdi.

Cinsel yaşam ve gebelik

Cihangiroğlu, “170 kadınla yapılan bir çalışmada kadınların yaklaşık yüzde 79’u cinsel yaşamının, yüzde 90’ı yaşam kalitesinin iyileştiğini bildirdi. Embolizasyon sonrası sağlıklı gebelikler de bildiriliyor ancak yakın dönemde gebelik planlayanlarda kararı kişiye özel veriyoruz” dedi.

Başarıyla tedavi edilen miyomun yeniden büyümesinin nadir olduğunu belirten Cihangiroğlu, zamanla yeni miyom gelişirse embolizasyonun tekrarlanabileceğini ya da cerrahi seçeneklerin değerlendirilebileceğini sözlerine ekledi.