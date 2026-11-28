YENİ Parti'de rota yeniden oluşturuldu: Siyasette yeni bir ittifak mı doğuyor?

"Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığında taca çıktığını" belirten Gazeteci Abdülkadir Selvi, Özgür Özel'in siyasi manevrasının yeni ittifak hazırlığı olabileceğini söyledi ve adaylık için düşünülen ismi yazdı.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş arasındaki cumhurbaşkanlığı adaylığı yarışını yazdı.

İmamoğlu'nun "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak girdiğim cezaevinden cumhurbaşkanı adayı olarak çıkarım hayallerinin suya düştüğünü" belirten Selvi, "Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığında taca çıktı. Diplomasının iptali onandı, tutukluluğuyla ilgili olarak Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı itiraz oybirliğiyle reddedildi, üç ayrı davadan üç ayrı siyaset yasağı cezası aldı" yorumunda bulundu.

"ÖZGÜR ÖZEL 'KRAL ÖLDÜ, YAŞASIN YENİ KRAL' MODUNA GEÇTİ"

"Özgür Özel'in gecikmeden adım atarak 'Kral öldü, yaşasın yeni kral' moduna geçtiğini" ifade eden Selvi, "DEM’e dirsek çevirdi. İzleme Komisyonu’na üye vermeyeceğini açıkladı. DEM’in bir daha düşün çağrılarına olumsuz yanıt verdi. Bu işin görünen kısmı" ifadelerini kullandı.

Özel'in aslında Ümit Özdağ ve Müsavat Dervişoğlu ile yeni ittifak kurduğunu belirten Selvi, "Yeni ittifakın adı ulusalcı-milliyetçi cephe. YENİ Parti, İYİ Parti ve Zafer Partisi’nden oluşuyor" değerlendirmesinde bulundu ve Özel'in İzleme Komisyonu'na üye vermeyeceklerini açıkladığı gün Ümit Özdağ ile görüştüğünü hatırlattı. Hem Özdağ, hem Dervişoğlu, Özel'in üye vermeme kararını memnuniyetle karşıladıklarını söylemişti.

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"YENİ CEPHENİN ADAYI MANSUR YAVAŞ"

"Ulusalcı-milliyetçi cephe ittifakının adayının Mansur Yavaş" olduğunu ifade eden Selvi, "Ümit Özdağ’lı, Müsavat Dervişoğlu’lu ittifak Özgür Özel’e ne kazandırır? Göreceğiz. Bence Özgür Özel tarihi bir fırsat yakaladı ama onu heba ediyor" ifadelerini kullandı.

"İKİ DİNAMİK SİYASETİ YENİDEN ŞİKELLENDİRİYOR"

Özel'in siyasi manevrasına karşı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da girişimlerde bulunduğunun altını çizen Selvi, iki önemli dinamiğin siyaseti yeniden şekillendirdiğini vurguladı: Bunlardan biri cumhurbaşkanlığı adaylığı, diğeri ise Terörsüz Türkiye süreci.

Kılıçdaroğlu'nun MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ettiğini hatırlatan Selvi, Bahçeli'nin oy oranının ötesinde siyasette özgül ağırlığı yüksek bir isim olduğunu ifade etti. Kılıçdaroğlu'ndan önce, İmralı heyeti Bahçeli'yi ziyaret etmişti. Selvi bu konuyla ilgili, "İmralı heyetinin hafta sonu Öcalan’la görüştüğünü not etmek lazım. Belli ki Öcalan’dan doğrudan Bahçeli’ye iletilecek mesaj getirdiler" dedi. Selvi, yazısında şu ifadelere de yer verdi:

"Özgür Özel milliyetçi partiler Zafer Partisi ve İYİ Parti’yle bir cephe oluştururken, Cumhur İttifakı cephesinde de yeni bir işbirliği zemini oluştu. AK Parti, MHP, CHP ve DEM Parti, Terörsüz Türkiye hedefinde bir araya geldi.

Bu süreçler ittifakların oluşum süreci. Ne Özgür Özel’in Ümit Özdağ ve Müsavat Dervişoğlu’na yakınlaşmasını hafife almak lazım ne de Kemal Kılıçdaroğlu ve İmralı heyetinin Bahçeli’yle görüşmesini...

Yeni ittifaklar kuruluyor, eski ittifaklar dağılıyor."

Kaynak: HÜRRİYET

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