Omurilik Yaralanmalarında Epidural Stimülasyon ve Rehabilitasyon

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Turgut Göksoy, halk arasında “omurilik pili” olarak bilinen epidural stimülasyon yöntemini ve bu tedaviden sonra uygulanan rehabilitasyon sürecinin önemini anlattı.

Omurilik yaralanması geçiren birçok kişinin yeniden hareket edemeyeceğini düşündüğünü belirten Göksoy, tıp teknolojisindeki ve rehabilitasyon alanındaki gelişmelerin uygun hastalar için yeni tedavi seçenekleri sunduğunu söyledi.

“Hasarlı sinir yollarının yeniden harekete geçirilmesi hedefleniyor”

Bu seçeneklerden birinin epidural stimülasyon olduğunu belirten Göksoy, yöntemi şöyle anlattı: “Epidural stimülasyon, halk arasındaki adıyla omurilik pili, omuriliğe kontrollü elektriksel uyarılar verilmesine dayanan bir yöntemdir. Bu yöntemle işlevini kaybetmiş hasarlı sinir yollarının yeniden harekete geçirilmesi hedeflenir. Tedaviden sonra bazı hastalarda bacak hareketlerinde, dengede, idrar ve dışkı kontrolünde ve günlük yaşamdaki bağımsızlıkta iyileşmeler görülebilmektedir.”

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“Ameliyat sonrası rehabilitasyon büyük önem taşıyor”

Tedavinin başarısının yalnızca ameliyata bağlı olmadığını vurgulayan Göksoy, şunları söyledi: “Uzun vadede en iyi sonucu alabilmek için ameliyattan sonra kapsamlı bir rehabilitasyon gereklidir. Hastalar, rehabilitasyon cihazlarının da kullanıldığı ve yaklaşık iki ay süren yoğun bir fizik tedavi ve rehabilitasyon programına katılır. Tedavi planı her hasta için klinik durumuna göre ayrı olarak hazırlanır. Gerekli görülen durumlarda kök hücre, eksozom ve ozon gibi rejeneratif tedaviler de sürece eklenebilir.”

Tedaviye uygunluk çok yönlü bir değerlendirmeyle belirleniyor

Göksoy, hastanın bu tedaviye uygun olup olmadığının kapsamlı bir değerlendirmeyle belirlendiğini söyledi: “Uygunluk değerlendirmesinde hastanın sağlık raporu, epikrizi, MR, tomografi ve röntgen görüntüleri, varsa diğer tetkikleri ve hareket durumunu gösteren kısa bir video, farklı branşlardan uzmanlarca birlikte incelenir. Hasta tedaviye uygun bulunursa tedavi planı kendisiyle paylaşılır. Plan, tedavinin her aşamasında hastanın gelişimine göre güncellenir.”