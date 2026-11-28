Siber saldırı çetesi çökertildi: Hedeflerinde Türk, ABD'li siyasetçiler ve şirketler varmış

ABD hesaplarında siber saldırı düzenlendiği iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin hedefinde ABD'li siyasetçiler, şirketler ve Türk milletvekilinin de olduğu iddia edildi.

ABD merkezli teknoloji şirketi X Corp.'un altyapı ve sunucularına yönelik siber saldırılar düzenleyerek aralarında ABD Başkanı Donald Trump'ın kabine üyelerinin de bulunduğu çok sayıda kişinin hesabının ele geçirildiği iddiasıyla 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından X Corp.'un şikayeti üzerine yürütülen soruşturma kapsamında, bazı şüphelilerin Türkiye üzerinden kurdukları bilişim sistemleri ile X Corp.'un altyapısına ve sunucularına yönelik saldırı yaptıkları belirlendi.

Soruşturma kapsamında, ABD'de bulunan siyasi liderler, üst yöneticiler, şirketler, markalar, haber ağları, görevdeki ABD kongre üyeleri, kolluk kuvvetleri ve gri rozetli hükümet hesapları, ticari ortaklar ve ABD Başkanı Donald Trump'ın kabine üyeleri ile TBMM'de görevli bir milletvekilinin hesaplarının ele geçirildiği iddialarına yönelik araştırma yapıldı.

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Yapılan incelemelerde, söz konusu eylemlerde bulunduğu değerlendirilen 4 şüpheli tespit edildi.

Şüpheliler hakkında gözaltı kararı verilirken, zanlıların yakalanması ve suç unsuru içeren dijital materyallerin ele geçirilmesi amacıyla ikametlerinde arama ve el koyma tedbiri uygulandı.

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