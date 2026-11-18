Obezite İğneleri, Hekim Kontrolü Olmadan Kullanılmamalı

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Metin Ağkoç, obezite tedavisinde kullanılan iğnelerin nasıl etki ettiğini anlattı ve bu ilaçların hekime başvurmadan kullanılmaması konusunda uyardı.

Ağkoç, obezitenin vücuttaki yağ depolarında aşırı yağ birikmesiyle belirgin bir hastalık olduğunu söyledi. Obezitenin şeker hastalığı, yüksek tansiyon, kalp rahatsızlıkları ve bazı kanserlerin riskini artırdığını, bu yüzden mutlaka tedavi edilmesi gerektiğini belirtti. Ağkoç, obezitenin günümüzde giderek daha sık görüldüğüne de dikkat çekti.

“Tedavinin esası diyet, egzersiz ve yaşam tarzı değişikliği”

Obezite tedavisinin temel prensiplerine değinen Ağkoç, şöyle konuştu: “Tedavinin esas prensibi diyet, egzersiz ve yaşam tarzı değişikliğidir. Ancak gerekli durumlarda ilaç tedavisi ve cerrahi tedaviyi de tedaviye eklemekteyiz. İlaç tedavisinde de popüler olan bu iğneleri kullanmaktayız.”

İğneler nasıl etki ediyor?

Ağkoç, bu iğnelerin etki mekanizmasını şöyle açıkladı: “Bu iğneler, bağırsaktan salınan bazı hormonların etkisini artırır. Bu etki pankreastan insülin salınımını artırır, glukozun harcanmasını artırır, merkezi sistemden iştahı azaltır ve mide boşalmasını geciktirerek kilo kaybını sağlar.”

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“Kullanmadan önce mutlaka uzmana başvurulmalı”

Bu ilaçlara başlamadan önce hekim değerlendirmesinin şart olduğunu vurgulayan Ağkoç, şunları söyledi: “Hastalarımızın bu ilacı kullanmadan önce bir dahiliye ya da endokrin uzmanına başvurmaları gerekir. Gerekli fizik muayene ve tetkiklerden sonra bu ilacı kullanmaya uygun olup olmadıklarına karar verilmelidir. Tedavi doktor kontrolünde yapılmalı, oluşabilecek yan etkiler de doktorla iş birliği yapılarak yönetilmelidir.”

Yanlış ve endikasyon dışı kullanıma dikkat

Ağkoç, bu ilaçların günümüzde yanlış ve endikasyon dışı kullanıldığına dikkat çekerek şöyle devam etti: “Hastalar ‘3-6 kilo, 5-6 kilo zayıflayacağım’ diye, belki de kullanmamaları gerektiği hâlde bu ilaçları kullanmakta; kontrendikasyon olmasına rağmen kendilerine zarar vermektedirler. Bu nedenle ilaca mutlaka hekim kontrolünde, dahiliye veya endokrin uzmanının değerlendirmesiyle ve uygun hasta seçimiyle başlanmalıdır. Halkımızdan ricamız, doktora gitmeden bu ilaçları kullanmasınlar.”



