Yahudi asıllı şarkıcı Linet'ten Beşiktaş maçındaki olaylar sonrası dikkat çeken açıklama

Yahudi asıllı şarkıcı Linet, Beşiktaş'ın İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile oynadığı karşılaşmada yaşanan olayların ardından İsrail'e sert tepki gösterdi. Gazze'de yaşananları lanetlediğini belirten ünlü şarkıcı, "Önce insanım ve zulüm bizdense ben bizden değilim" ifadelerini kullandı.

Türk müziğinin tanınan isimlerinden Linet, Sahne 17'de vereceği konser öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Beşiktaş'ın İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva ile oynadığı karşılaşmada yaşanan olaylara ilişkin değerlendirmelerde bulunan sanatçı, Gazze'deki İsrail saldırılarına tepki gösterdi.

"ZULÜM BİZDENSE BEN BİZDEN DEĞİLİM"

Gazze'de yaşananları soykırım olarak nitelendiren Yahudi kökenli sanatçı Linet, insanlık değerlerine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: "Gazze'de yapılan soykırımı lanetliyorum. Bu durum sadece kınamakla geçmez. Bu, insan olan herkesin söylemesi gereken bir şey. Önce insanım ve zulüm bizdense ben bizden değilim."

BEŞİKTAŞ TARAFTARLARINA POLİS MÜDAHALE ETMİŞTİ

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile Gürcistan'ın Batum kentinde oynadığı karşılaşmada, tribünde Filistin bayrakları ve Filistin'e destek pankartları açılmıştı. Gürcistan polisinin siyah-beyazlı taraftarlara müdahalesi üzerine tribünlerde arbede yaşanmıştı. Yaşanan olaylar nedeniyle karşılaşmaya yaklaşık 30 dakika ara verilmiş, yeniden başlayan mücadeleyi Beşiktaş 2-1 kazanmıştı.

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TÜRKİYE'DEN PEŞ PEŞE TEPKİLER GELMİŞTİ

Beşiktaş ve Türkiye Futbol Federasyonu, güvenlik güçlerinin taraftarlara yönelik müdahalesini kınamıştı. Türkiye ile Gürcistan arasında diplomatik görüşmelere de neden olan olayların ardından Türk yetkililer harekete geçmişti. Gürcistan makamları ise müdahalenin taraftarların taşkınlık çıkarması nedeniyle gerçekleştirildiğini savunmuştu.

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