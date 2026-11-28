Bolu gezisi olaylı bitti: İrtibatı kesilen 10 kız çocuğunun kurtarılma anları ortaya çıktı

Kocaeli’den gezi için Bolu’ya gelen 10 kız çocuğu ve 3 görevlinin bulunduğu minibüsün çamura saplanması üzerine başlatılan kurtarma çalışmalarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, ekiplerin minibüse ulaşarak çocukları ve görevlileri araçtan çıkardığı anlar yer aldı.

Kocaeli’den gezi için Bolu’ya gelen kafile, dönüş yolunda ormanlık alanda çamura saplanan minibüste mahsur kaldı. Düzce’nin Yığılca ilçesinde olduğu belirtilen minibüste bulunan 10 kız çocuğu ve 3 görevlinin kurtarılma anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, ekiplerin hızla minibüsün bulunduğu noktaya ulaştığı ve araçta mahsur kalan çocuklarla görevlileri tahliye ettiği görüldü. Kurtarma sırasında çocuklardan birinin ekiplere, "Allah razı olsun" dediği duyuldu. Minibüste bulunan 10 çocuk ve 3 görevlinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

SÜRÜCÜ YAŞANANLARI ANLATTI

Gezi amacıyla Yedigöller bölgesine giden ve mahsur kaldıktan sonra ulaşılan aracın sürücüsü Nazif Ege, yaşananları anlattı.

İl Jandarma Komutanlığına gelen araç sürücüsü Ege, girişte gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ege, zaman zaman gözyaşlarını tutamadı.

Ege, "Kısa yoldan gitmek için o yolu kullandım fakat çamura saplandık, durum bundan ibaret, başka bir şey yok. Daha önce o yolu kullanmadım. Sadece Yığılca'dan Düzce'ye 1 saat erken geçerim düşüncesiyle o yoldan gitmek istedim. Navigasyondan değil, tabelayı kullandım sadece." diye konuştu.

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Aracın çamura saplandığını belirten Ege, "Başka bir şey yok. Çocuklar arabadaydı zaten. Aracı çalıştırdım. Çocukları motive ettik. Kızlarımıza sahip çıktık tabii ki. Kendi kızımdan ayırmadım onları. Aynı zamanda hepsini bir şekilde motive ederek aracı çalıştırıp, sıcak tutarak üşümelerini engelledik. Bir sıkıntımız yok o konuda." ifadelerini kullandı.

Bu arada İl Jandarma Komutanlığına getirilen 10 çocuk ve 3 personel, sağlık kontrolünden geçirildi.

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