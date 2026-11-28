Bakan Göktaş kayıp çocukların bulunduğu an gözyaşlarını tutamadı

Kocaeli'den Bolu'ya geziye giden 10 kız çocuğu ve 3 görevli personelin sağ salim bulunması büyük sevinç yarattı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın, çocukların bulunduğu haberini aldığı sırada gözyaşlarına hakim olamadığı anlar kameraya yansıdı.

Kocaeli'den Bolu'ya geziye giden 10 kız çocuğu ve 3 görevli personeli taşıyan araçla dönüş yolunda irtibatın kesilmesi üzerine geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı. Endişeli bekleyişin ardından gelen sevindirici haber yüreklere su serpti.

13 KİŞİNİN TAMAMI SAĞ SALİM BULUNDU

Arama kurtarma çalışmalarını takip etmek üzere bölgeye giden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukları ve görevli personeli taşıyan aracın Düzce'nin Yığılca ilçesinde bataklığa saplandığını açıkladı. Bakan Göktaş, araçtaki 13 kişinin tamamının sağ olduğunu ve sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

SEVİNÇ GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Olayın yankıları sürerken Bakan Göktaş'ın, kayıp kız çocuklarının bulunduğu haberini aldığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Sevindirici haber karşısında büyük mutluluk yaşayan Göktaş'ın, eliyle yüzünü kapatarak gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Bakan Göktaş'ın yaşadığı duygusal anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

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