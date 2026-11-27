Dünya bu hırsızlığı şaşkınlıkla izlemişti: Kraliyet Ailesinin Prensi, William'ın evinden çalınanlar belli oldu!

Galler Prensi Kate Middleton ve eşi Prenses Kate Middleton'un kır evine giren iki şüpheli gözaltına alınarak hakim karşısına çıktı. Hırsızların su borusuna tırmanarak eve girdiği öğrenilirken çalınan eşyalar da belli oldu.

İngiliz Kraliyet Ailesi’nin gelecekteki varisi Galler Prensi Prens William ve eşi Kate Middleton’un Anmer Hall’daki kır evine 2 hırsız girmişti.

Hırsızların pazartesi akşam saatlerinde evi hedef alarak soygun girişiminde bulunduğu ve sonrasında kaçtıklarını tespit eden polis ekipleri bölgeyi polis köpekleri ve dronlarla aramaya koyulmuştu.

PRENS WİLLİAM'IN EVİNE HIRSIZLAR GİRMİŞTİ

Nolfolk Polis Teşkilatı’ndan yapılan açıklamaya göre Prens William ve Prens Kate Middleton İngiliz Kraliçesi 2. Elizabeth tarafından düğün hediyesi olarak verilen kır evine hırsızların girdiğini ve arama çalışmalarının devam ettiğini belirtmişti.

ÇALINAN EŞYALAR BELLİ OLDU

İngiliz basınında yer alan haberlere göre ise iki şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı ve hakim karşısına çıkarıldığı aktarıldı.

Norwich Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, kır evinden altı çift kol düğmesi ve bir saat çalındığını iddia etti.

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SU BORUSUNA TIRMANARAK İÇERİ GİRDİLER

Çalınan eşyaların maddi değerine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmazken şüphelilerin eve girmek için dış cephede bulunan su borusuna tırmanarak üst kattaki giyinme odasına ulaştıkları değerlendirildi.

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