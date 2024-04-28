Cevizi yanlış tüketiyor olabilirsiniz! Günde ne kadar ceviz tüketilmeli?

Ceviz tek tohumlu, yuvarlak, sert ve kabuklu meyvedir. Cevizin sağlıklı yağ, protein ve lif kaynağı olması çok faydalıdır. Kilo dengesini korumanın yanı sıra kalp ve kemik sağlığını iyileştirir.

Yaklaşık doksan besin maddesi içeren ceviz, insan sağlığını iyileştirir. Düzenli tüketildiğinde bağışıklık sistemini güçlendirir, cilde parlaklık verir ve kırışıklık oluşumunu önler.

Kandaki melatonin seviyesini artırarak uyku düzenine yardımcı olur. İçeriğinde bulunan polifenoller ve melatonin nedeniyle antioksidan etkisine sahiptir.

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Ceviz, çinko, magnezyum, bakır, demir, fosfor ve diğer vitaminlerin yanı sıra iyi yağlar, folik asit, demir ve potasyum açısından zengindir.

Glüten içermeyen bir diyet takip edenler için ceviz de iyi bir seçimdir. Veganlar ve vejetaryanlar için çeşitli besin ve vitamin desteği sağlar.

Antioksidanların yüksek miktarı, yaşlanmaya bağlı hastalıkları, kanseri ve kardiyovasküler sistem hastalıklarını önleme yeteneğine sahiptir. Kötü kolesterol olarak bilinen LDL, düzenli ceviz tüketenlerde yemeklerden sonra meydana gelen oksidatif hasarı önler. Akşamları televizyon izlerken cips veya çikolata yemeyi seviyorsanız, ceviz daha sağlıklı bir seçenek olabilir. Lezzetli ve doyurucu olduğu için açlığı azaltıyor. Cevizin ayrıca yapılan araştırmalara göre açlığı azalttığı ve iştahı önlemeye yardımcı olduğu gösterilmiştir.

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Cevizin 100 gramında yaklaşık 674 kalori vardır çünkü sağlıklı yağ içerir. Sağlıklı bir şekilde kilo vermek ve öncelikle kaloriye odaklanmak için ceviz tüketirken son derece dikkatli olunmalıdır. Günde yediye kadar tam ceviz yemeyin.