Obezite ameliyatı olacaklar dikkat: Safra kesesi taşı aynı ameliyatta alınmalı

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Alpaslan Terzi, obezite ameliyatı planlanan hastalarda safra kesesinde taş saptanırsa iki ameliyatın aynı seansta yapılması gerektiğini söyledi. Terzi, ameliyat sonrası hızlı kilo kaybının safra kesesindeki taşları harekete geçirerek iltihap ve ağrı ataklarına yol açabileceği uyarısında bulundu. Ameliyat öncesi safra kesesi mutlaka kontrol ediliyor

Obezite cerrahisine hazırlık sürecinde safra kesesinin rutin olarak değerlendirildiğini belirten Terzi şunları söyledi:

“Obezite hastalarımızı ameliyata hazırlarken mutlaka safra kesesini kontrol ediyoruz. Safra kesesinde taş varsa ameliyatı eş zamanlı olarak yapıyoruz.”

Aynı kesiden ya da yarım santimlik ek bir kesiyle

Safra kesesinin alınması için hastaya ayrı bir ameliyat gerekmediğini vurgulayan Terzi, işlemin obezite ameliyatıyla aynı oturumda tamamlanabildiğini anlattı:

“Safra kesesi ameliyatını obezite ameliyatıyla aynı kesiden, bazen de yalnızca yarım santimlik, trokar yeri dediğimiz ek bir kesiyle eş zamanlı yapabiliyoruz.”

Haberin Devamı

Hızlı kilo kaybı taşları harekete geçirebiliyor

Terzi, safra kesesi taşı olan hastalarda iki ameliyatın birlikte yapılmasının nedenini ameliyat sonrası dönemdeki hızlı kilo kaybına bağladı:

“Safra kesesi taşınız varsa ve obezite ameliyatı olacaksanız bunun eş zamanlı yapılması gerekir. Çünkü hızlı kilo verdiğimizde safra kesesindeki taşlar ciddi sorunlara yol açabilir. Hasta, ameliyattan sonra safra kesesi iltihabı ya da ağrı ataklarıyla yeniden hastaneye gelebilir.”

Obezite ve safra taşı arasındaki bağlantı

TÜİK Türkiye Sağlık Araştırması 2022 verilerine göre Türkiye'de 15 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 20,2'si obez. ABD Ulusal Diyabet, Sindirim ve Böbrek Hastalıkları Enstitüsü (NIDDK), obezitenin safra taşı için başlıca risk faktörlerinden biri olduğunu, çok hızlı kilo kaybının ve obezite cerrahisinin de safra taşı oluşma riskini artırdığını bildiriyor.

Prof. Dr. Alpaslan Terzi sözlerini şöyle tamamladı:

“Safra kesesi taşınız varsa obezite cerrahisiyle birlikte, eş zamanlı olarak ameliyat olmanız gerekir”