Günde sadece 2 tane yiyin ve değişimi görün! Kuru incirin faydaları

İncir, vitamin ve mineral açısından zengin bir meyve olduğu için çok faydalıdır. Kuru incir, antioksidanlarla dolu olduğu için bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklara karşı vücudun direncini artırır.

Kuru incirin yararları

Kuru hurma ve kuru incir, tatlı krizi için idealdir. Kuru incir, yaş incirden daha fazla vitamin ve mineral içerir. Kuru incirin de aynı faydaları vardır.

Kuru incir, potasyum, demir, kalsiyum, antioksidan ve kompleks karbonhidrat gibi diyet lifi açısından zengindir.

Kuru incir, yaş incire göre kabızlığı tedavi etmek için daha iyi olabilir. Kuru incirin şeker ve kalorisi daha yüksektir çünkü meyveler kurutulduğunda daha fazla şeker içerir. Bu nedenle daha az miktarda tüketilmelidir.

Özellikle diyabetli kişiler, yüksek şeker içeriği ve kan şekerini ani olarak yükseltmesi nedeniyle taze veya kuru incirden kaçınmalıdır. Eğer tüketeceklerse, bir adetten fazla yemeleri tavsiye edilir.

Önerilen miktarı aşmadığı sürece incir, diyet listelerine rahatlıkla dahil edilebilir. 2 adet kuru incir veya taze incir yaklaşık 60 kalori içerir.

Günlük olarak ne kadar kuru incirin yenmesi gerekir?

Meyve tüketiminde çeşitlilik esastır. Önerilen günlük meyve miktarı üç porsiyondur. Ara öğünler veya kahvaltıda günde iki adet kuru veya taze incir tüketebilirsiniz.